Krunoslav Katičić, glavni tajnik HDZ-a, dugo je bio gotovo nevidljiv za širu javnost. Jedan od onih koji se na presicama Andreja Plenkovića iz središnjice stranke mogu vidjeti u njegovoj blizini, ali više u drugom planu. Rijetko je nastupao sam, na pretraživanje se nalazi tek nekoliko njegovih intervjua, evidentno je da on zapravo zazire od političkih nastupa, da nije govornik, da su te rečenice prilično suhe, da tu nema nekih velikih političkih poruka ili ideja – kakve smo znali slušati od njegovih jakih prethodnika na toj funkciji.

A neki od najjačih i najutjecajnijih glavnih tajnika HDZ-a bili su Gordan Jandroković, Milijan Brkić, Branko Bačić, Ivan Jarnjak, Drago Krpina… Za razliku od svojih prethodnika Katičić je poziciju glavnog tajnika najjače stranke u državi pretvorio više u pozadinsku službu, tehničku funkciju koja ni na koji način neće zasjeniti poteze predsjednika stranke, Andreja Plenkovića.

I sada je nakon dvije godine svog diskretnog i nevidljivog rada izvučen pod žestoki reflektor javnosti. Zviždačica Maja Đerek, dugogodišnja zaposlenica u Državnim nekretninama izvukla je na vidjelo nekoliko vrlo neugodnih situacija u kojima otkriva i dokazuje da je glavni tajnik HDZ-a u vrijeme dok je bio državni tajnik u Ministarstvu državne imovine zvao i pokušao urgirati za tvrtku Usluge Lira u vlasništvu poduzetnika Vedrana Gajskog, koji sudeći prema dokazima koje je objavio tjednik Nacional – prijateljuje s obitelji predsjednika Sabora, Gordana Jandrokovića. I kako je reagirao glavni tajnik HDZ-a? Prvo je pokušao ignorirati optužbe, a onda je nakon tjedan dana tvitnuo da su to laži i pozvao zviždačicu Đerek – na poligraf.

Upao u živo blato...

Ne razumijevajući dubinu problema i podcjenjujući nastup zviždačice Đerek, za koju je od prvog trenutka bilo jasno da se za svoj hrabri iskorak pripremila vrlo dobro, da je skupila i dokumente i dokaze kojima ukazuje na niz nepravilnosti u Državnim nekretninama, glavni tajnik je svojim tvitom upao u živo blato iz kojeg se neće nikada izvući. Ako i bude spašen kao većina stranačkih zvijezda za koje se aktiviraju posebni mehanizmi protokola spašavanja, ostati će zauvijek uprskan blatom. Ne postoji, dakako, nikakvo zakonsko ili bilo kakvo drugo uporište da glavni tajnik stranke na vlasti poziva građanku koja upozorava na nepravilnosti i potencijalne koruptivne radne na poligraf. Ona ga pak poziva na televizijsko sučeljavanje i podsjeća na niz dokaza i svjedoka koji su prisustvovali njegovim telefonskim pozivima i urgiranjima.

No, mali su izgledi da će Hrvatska gledati taj show. Ne zato jer Đerek nije spremna, nego zato jer se Katičić sigurno neće dati dovesti na takvo sučeljavanje. Zviždačica Đerek je preko Katičića uspjela tako uperiti reflektor u sam vrh HDZ-a i standarde koji su, po svemu sudeći, postali toliko uobičajeni da su akteri zaboravili biti oprezni kod „urgiranja“. Zvali su telefonom i ostavili i tragove i očigledno cijele kolekcije svjedoka. Uvjereni da cijeli sustav funkcionira besprijekorno u funkciji ispunjavanja želja onih koji su na vlasti. I da nitko nikada iz dubine tog servisa neće reći „dosta“.

Katičić, taj doajen izbjegavanja javnih nastupa, čovjek koji je očigledno želio biti u dubokoj sjeni predsjednika stranke Plenkovića i predsjednika Sabora, svog prethodnika, Gordana Jandrokovića, tako se našao u poziciji rješavanja i rasplitanja jedne od najneugodnijih najnovijih afera vezanih za sam vrh HDZ-a.

U Vladu ga uveo Plenković osobno

A kako je uopće dospio na tu zahtjevnu poziciju na kojoj su nekada bili glavni stranački udarnici? Prvi njegov malo jači medijski istup vezan je za prve dane izbora Andreja Plenkovića za predsjednika HDZ-a. Mediji su se trudili predstaviti novog predsjednika stranke koji je do tada bio slabije poznati europarlamentarac, pa je krenula potraga za onima koji ga znaju, a iz kruga Andreja Plenkovića tada su medijima ponudili i dvojicu sigurnih prijatelja iz djetinjstva: jedan je bio Vladislav Veselica, danas vrlo utjecajni član Uprave Janafa, a drugi je bio odvjetnik, Krunoslav Katičić, koji je s Plenkovićem studirao pravo.

U rujnu 2016. on je medijima objavio da su zajedno izlazili, imali dugu kosu, da su zajedno išli na legendarnu utakmicu Dinamo-Hajduk 1991. bez znanja roditelja, te da su obojica slušali Rolling Stonese. Drugim riječima, pokušao je Plenkoviću kojeg su ljudi doživljavali prije svega kao uštogljenog političara dati malo frajerskog garda. Odvjetnik Katičić tada prelazi i u državnu službu: U Vladi prijatelja o kojem je tako lijepo govorio krajem 2016. izabran je za državnog tajnika u Ministarstvu državne imovine kojeg je u prvoj Plenkovićevoj vladi vodio Goran Marić, a onda je ostao na toj poziciji i u vrijeme iznenadnog ministra Marija Banožića. I u vrijeme Marića, a posebno u vrijeme Banožića kojem je trebalo vremena da se snađe u resoru koji mu je dopao u HDZ-ovom miješanju karata, smatralo se da Katičić predstavlja ključnu kariku, vezu prema premijeru – jer bili su i ostali prijatelji.

Zviždačica Maja Đerek danas upozorava također da je Krunoslav Katičić kao državni tajnik bio član u komisiji koja je izabrala za direktoricu tvrtke Državne nekretnine Renatu Sabo, osobu za koju su iznesene ozbiljne sumnje da ne ispunjava formalne uvjete za tu dužnost. Drugim riječima, da je državni tajnik Ministarstva sudjelovao u izboru osobe koja je onda bila spremna ispunjavati svakovrsne zahtjeve „odozgo“.

Slabi rezultati na izborima

2017. godine se okušao i na lokalnim izborima: bio je kandidat za zamjenika gradonačelnika na listi Drage Prgometa koji je pokušao za HDZ „osvojiti“ Zagreb, ali kao što je poznato, cijela lista je doživjela težak fijasko. Katičić je bio i na listi HDZ-a na parlamentarnim izborima 2020. godine, a bio je uključen i u izborni stožer koji je predvodio Jandroković. Katičić je bio na trećem mjestu na HDZ-ovoj listi u 6. izbornoj jedinici, a upravo je zahvaljujući tom visokom mjestu ušao i u Sabor, jer je skupio skromnih 187 preferencijalnih glasova. Nakon izbora 2020. godine Katičić postaje glavni tajnik stranke, a iz HDZ-a je stiglo obrazloženje da je do tog zahvata došlo zbog toga što će se Jandroković u potpunosti posvetiti dužnosti predsjednika Sabora.

Posebno je bio angažiran kao kombinator na lokalnim izborima za Zagreb i jedan je od nesumnjivo zaslužnih za HDZ-ov novi neuspjeh s Davorom Filipovićem. Ono što je pouzdano jest da je on jedan od najprivrženijih Plenkovićevih kadrova. Do Plenkovićevog preuzimanja Vlade on de facto nije postojao politički, a nakon što ga Plenković uvodi i u Vladu i u vrh HDZ-a on uzvraća nemjerljivom lojalnošću. Uvjeren da je faza ordiniranja oko državne imovine iza njega, on se sada mora suočavati sa svojim neugodnim tragovima iz prošlosti.

Nekretnine, državne ili HDZ-ove?

Iako tvrdi da je izložen kleveti, s druge strane ga očigledno očekuje vrlo ozbiljno pripremljena „izazivačica“. Maja Đerek i njezina dokumentacija i svjedoci nesumnjivo su uzdrmali opreznog glavnog tajnika HDZ-a i jednog od najbližih suradnika i premijera Plenkovića, a sudeći po sadržaju „urgiranja“ i predsjednika Sabora Jandrokovića. Đerek je tako uzdrmala i Katičića i sam vrh HDZ-a. Kao nitko do sada raskrinkala je njihovu filozofiju da su „državne“ nekretnine – zapravo HDZ-ove.