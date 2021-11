Utrka za komercijalnim letovima u svemir je započela, a budućnost u međuplanetarnom turizmu traži više od 85 tvrtki i organizacija.

Ipak, stručnjaci upozoravaju da prije nego što putovanje izvan Zemlje postane redoviti događaj, svijet mora provesti neke osnovne mjere biološke sigurnosti, piše Science Alert. U suprotnom bismo mogli početi primati nepoželjne "vanzemaljce".

Stvarnost za koju bismo se trebali pripremiti

Uspije li se strani organizam vratiti na naš planet u jednoj od svemirskih letjelica, mogao bi izazvati pustoš u Zemljinoj ravnoteži.

No, s obzirom da još uvijek nije pronađen život izvan Zemlje, šansa da se to dogodi je malo vjerojatna. Ipak, stručnjaci upozoravaju da obzirom na to koliko bi to moglo biti loše, radi se o stvarnosti za koju bismo se trebali pripremiti.

Vjerojatniji scenarij bio bi ljudski turist koji nosi zemaljski organizam u svemir, što je također značajan rizik.

'Kad stvari krenu po zlu...'

U uvjetima sličnim svemiru, studije su pokazale da neki mikrobi mogu proći brze genetske mutacije. Nakon uzgoja tisuću generacija Escherichia coli u uvjetima mikrogravitacije, na primjer, istraživači su otkrili da su štetne bakterije postale još konkurentnije, stječući otpornost na antibiotike. Ako se taj otporni soj zatim vrati na Zemlju, mogao bi ozbiljno ugroziti ljudski život.

"U središtu upravljanja biosigurnošću su rizici koji imaju malu vjerojatnost pojave, ali imaju potencijal za ekstremne posljedice", rekao je invazioni biolog Phill Cassey sa Sveučilišta Adelaide u Australiji. "Jer kad stvari krenu po zlu, one stvarno odu po zlu", dodao je.

Međunarodni odbor za svemirska istraživanja (COSPAR) sastavio je Panel za planetarnu zaštitu, ali niti jedan od trenutnih članovaa nije stručan u znanosti o invaziji.

Sofisticiraniji protokoli za sprječavanje biološke kontaminacije

Invazijski biolozi u Australiji misle da je to ozbiljan previd. Smatraju da su nam potrebni sofisticiraniji protokoli za sprječavanje biološke kontaminacije iz vanzemaljskih okruženja na Zemlju i obrnuto.

"S obzirom na goleme temelje istraživanja u znanosti i upravljanju invazivnim vrstama tvrdimo da bi veća suradnja između invazivnih biologa i astrobiologa poboljšala postojeće međunarodne protokole za planetarnu biosigurnost - i za Zemlju i za vanzemaljska tijela koja bi mogla sadržavati život", smatraju biolozi.

Kada se, na primjer, izraelska svemirska letjelica srušila na Mjesec 2019. godine, izbacila je dehidrirane tardigrade na površinu, koji bi možda još uvijek mogli biti živi.

Zabrinjavajuća je i činjenica da su bakterijski sojevi sa znakovima ekstremne otpornosti također izolirani u NASA-inim "čistim sobama" gdje zaposlenici sastavljaju svemirske letjelice. Ako ovi opasni mikrobi odu u svemir, postoji šansa da bi u mikrogravitaciji mogli postati još virulentniji.

Zaustaviti se da se to uopće ne dogodi puno je lakše nego pokušati se uhvatiti u koštac s mutirajućim organizmima nakon što stignu na, primjerice, Mars.

Pojedini stručnjaci misle da bi čak i tada moglo biti gotovo nemoguće zadržati zemaljske mikrobe ovdje na Zemlji. Gdje god su ljudi otišli, neizbježno smo ponijeli organizme sa sobom. Svemir je, upozoravaju znanstvenici za invaziju, samo "sljedeća granica biološkog rizika".