Konstantan napredak na području umjetne inteligencije (Artificial intelligence, AI), posebice u posljednjih godinu dana, predstavlja nove i ogromne mogućnosti za poboljšanje svakodnevnog života milijuna ljudi diljem svijeta. Međutim, korištenje Ai modela, bili oni softverski, kao što je npr. oni u mobilnim telefonima ili u hardveru, kao što su samovozeći automobili, mogu donijeti ozbiljne opasnosti ako se koriste neodgovorno ili neprikladno.

Jedna od ključnih briga je mogući gubitak kontrole stručnjaka i programera nad sustavima umjetne inteligencije. Kako AI modeli postaju sve složeniji, postaje teže predvidjeti kako će reagirati u različitim situacijama. To može dovesti do nepredvidivog ponašanja koje može imati ozbiljne posljedice. Na primjer, sustavi autonomne vožnje u modernim automobilima mogu se suočiti sa situacijama koje nisu predviđene programiranjem, tj. njihov softver, što može dovesti do nesreća, pa čak i tragedija.

Umjetna inteligencija će preuzeti poslove?

Također, postoji velika zabrinutost u pogledu zaštite privatnosti korisnika. A sustavi umjetne inteligencije mogu analizirati ogromne količine podataka u iznimno kratkom vremenu kako bi izvukli korisne informacije. Međutim, ova mogućnost također otvara vrata zlouporabi osobnih podataka. Ako se AI koristi bez odgovarajućih mjera zaštite podataka, to može dovesti do povrede privatnosti pojedinca i krađe identiteta. Drugi rizik je mogućnost stvaranja sustava s različitim predrasudama (eng. wayfaring software system, WSS). Ako je AI obučen na podacima koji odražavaju određene društvene predrasude, tada može naučiti reproducirati te predrasude u svojim odlukama. To može u konačnici dovesti do diskriminacije u područjima kao što su zapošljavanje, krediti i pravosuđe.

Napredak u području "deepfake" tehnologije (stvaranje lažnih video ili audio zapisa) također stvara sve više opasnosti. Ova tehnologija omogućuje stvaranje realističnog video i audio sadržaja koji je zapravo lažan. To može imati ozbiljne posljedice, poput širenja lažnih informacija ili čak ucjena putem lažnih materijala. Naravno, postoji i zabrinutost oko ekonomskih aspekata, posebno u zemljama u razvoju. Dok umjetna inteligencija može pomoći u automatizaciji određenih poslova i povećanju učinkovitosti, ona također može dovesti do gubitka poslova.

Kako spriječiti opasnosti od razvoja umjetne inteligencije?

Neodgovarajuće korištenje umjetne inteligencije u poslovnim procesima može imati negativne društvene i ekonomske implikacije. Kako bi se ove opasnosti smanjile, potrebno je postaviti stroge standarde i propise za korištenje AI tehnologija, ali i razvoj autonomnih sustava – automobila, robota i različitih vrsta nadzornih sustava (AI kamere i dronovi). Društvo u cjelini, različite grane industrije, kao i države i njihove vlade trebaju raditi zajedno kako bi osigurali da se AI koristi na etičan i odgovoran način. To uključuje pažljiv dizajn sustava, zaštitu privatnosti podataka, transparentno otkrivanje upotrebe umjetne inteligencije i redovita ažuriranja algoritama za smanjenje pristranosti.

Potencijal različitih modela umjetne inteligencije je ogroman, ali je također važno da se razvijaju s oprezom. Neodgovarajuće korištenje AI tehnologija može dovesti do ozbiljnih posljedica za društvo, privatnost i gospodarstvo. Odgovornim pristupom i suradnjom možemo maksimizirati dobrobiti umjetne inteligencije u zemljama diljem svijeta, uz minimalne rizike.

