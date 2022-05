Baš kao što je premijer Andrej Plenković najavio još dok je Tomislav Ćorić bio ministar gospodarstva i održivog razvoja, vladajuća većina je predložila Ćorića za još jednog viceguvernera HNB-a i upravo traje postupak u Saboru – neovisno o svim prosvjedima oporbe – te se očekuje da će u petak, 27. svibnja, većina izglasati njegov ulazak u HNB.

No, dok traje rasprava o dosezima Tomislava Ćorića i propitivanje je li prihvatljivo da bivši ministar kojeg je njegov bivši pomoćnik, Domagoj Validžić, pred istražiteljima USKOK-a predstavio kao onog koji je sve znao o njegovim postupcima u aferi Vjetroelektrana, odlučili smo pitati i u Hrvatskoj narodnoj banci zašto im, zapravo, treba još jedan – šesti – viceguverner. Naime, nakon što su objavljenje osvježene imovinske kartice vodećih ljudi HNB-a početkom ove godine uslijedile su analize njihove imovine, nagrada i honorara, pa i propitivanje - koliko oni zapravo rade?

Tako je, između ostalog, index.hr otkrio da je viceguverner Roman Šubić kupio za bagatelu vilu koja je zbog nemogućnosti plaćanja kredita završila na „rasprodaji“ u režiji agencije za naplatu potraživanja, a Net.hr je posebno proanalizirao impresivne honorare koje su viceguverneri zarađivali uz redovne plaće u HNB-u. Rekorderka je bila Ivana Jakir-Bajo, koja je uz mjesečnu plaću u HNB-u od 43 tisuće kuna, godišnje uprihodila još 220 tisuća kuna honorara. Drugim riječima, iz imovinskih kartica moglo se zaključiti da u HNB-u niti nema toliko posla za viceguverene, kada je bilo moguće raditi toliko „sa strane“, predavati, pisati analize itd.

Pitali smo stoga HNB o razlozima izbora novog, šestog viceguvernera. Je li razlog očekivano povećanje obima posla – jer očekuje se prelazak na euro, ili je problem u tome da nedostaje osoba odgovarajućih kompetencija?

HNB: Zakon predviđa šest viceguvernera

Iz HNB-a nam je pojašnjeno da se naprosto radi o popunjavaju jednog slobodnog mjesta, odnosno da Zakon o HNB-u predviđa šest viceguvernera, a to je mjesto ispražnjeno od listopada prošle godine.

„Člankom 79. Zakona o HNB-u propisano je da se Savjet Hrvatske narodne banke sastoji od osam članova, a čine ga guverner, zamjenik guvernera i šest viceguvernera Hrvatske narodne banke. Sukladno članku 80. Zakona o HNB-u, članove Savjeta HNB-a imenuje Hrvatski sabor na prijedlog Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove uz mišljenje Odbora za financije i državni proračun. Odlukom Hrvatskog sabora (NN br. 109/2021) viceguvernerka Martina Drvar razriješena je dužnosti na osobni zahtjev s danom 1. listopada 2021.Trenutno je u Savjet HNB-a imenovano pet viceguvernera/ki.“, navedeno je u odgovoru iz HNB-a.

No, činjenica je da je gotovo osam mjeseci HNB funkcionirao s pet viceguvernera, pa se može postaviti i pitanje - je li uopće potrebno tako puno viceguvernera?

Ćoričeva prethodnica zadužena za superviziju banaka

Osim toga, ako se radi o popunjavanju mjesta Martine Drvar, ona je bila zadužena za superviziju banaka – znači li to da će Tomislav Ćorić preuzeti upravo taj sektor? Ako da, valja naglasiti da on nema nikakvog iskustva u bankarskom sektoru.

Također, činjenica je da se ni u stručnim krugovima ne zna točno zašto se zapravo viceguvernerka Martina Drvar koja je bila zadužena za superviziju banaka odlučila vratiti u Europsku centralnu banku prije isteka mandata. Njezin odlazak, odnosno povratak u ECB, predstavljao se kao „veliko iznenađenje“, a iz HNB-a su odgovarali s „nemamo komentara“. Odmah se, međutim, plasirala informacija da bi se na njezino mjesto mogao vratiti Damir Odak, njezin prethodnik na tom mjestu – od 2012. do 2018. godine, ali po svemu sudeći, Odak nije uspio izlobirati svoj povratak u HNB.

Damir Odak, dugogodišnji bankar s karijerom i u Zagrebačkoj banci, potom u Novoj banci koju 2005. preuzima mađarski OTP, a on potom, do 2011. godine vodi OTP Hrvatska u vrijeme značajne ekspanzije, no, nakon razilaska s vodstvom – prelazi u privatne vode, a 2012. je izabran za viceguverenera. 2015. godine Udruga Franak je zatražila od Porezne uprave da se istraži nesrazmjer između prijavljene imovine i primanja za četvoricu viceguvernera, a posebno je „iskakala“ imovina Damira Odaka, a u javnosti je zabilježen i po tome jer je objašnjavao kako je HNB „disciplinirao“ hrvatske banke da svoje ukupne plasmane svedu unutar zakonskog ograničenja u vrijeme kada je započela kriza poslovanja Agrokora koja je završila s lexom Agrokor i slomom Ivice Todorića.

Očekivalo se Odaka, ali...

Odak je bio tijekom pandemije, 2020., angažiran i kao specijalni savjetnik guvernera (tri mjeseca), i svi su pisali da je on gotovo siguran izbor nakon odlaska Drvar. Ali nešto je otišlo u krivo, Odak je „utješno“ imenovan za člana Administrativnog odbora u ECB, a u igru je ušao – Tomislav Ćorić.

Na čuđenje mnogih iz struke. Zna se da na visoke funkcije u HNB-u dolaze osobe s političkim zaleđem, ali ipak se očekivalo da nakon Odaka i Drvar dolazi netko s iskustvom iz bankarskog sektora. Ćorić je doktorirao u području monetarne politike, ima status docenta na Ekonomskom fakultetu, bio je i predavač, ali prilično je skroman u objavi znanstvenih radova, odnosno, nakon odlaska u politiku nije pokazivao pretjerani interes za znanstveni rad. I nema nikakvog iskustva u bankarstvu, centralnom bankarstvu i financijama.

„O superviziji banaka ne zna ništa, a to je vrlo kompleksno područje“, izjavio je za Net.hr jedan od ekonomista, no, i on naglašava – HNB je kadrovirala i kadrovira vladajuća politička garnitura i vrlo često se uopće ne pita o kompetencijama i znanjima koja bi možda doista i trebala za posao u HNB-u. Također, kod kadroviranja u vrhu HNB-a treba gledati tko je pripadnik koje struje i treba li pojačati garnituru nekim bespogovorno lojalnim trenutno aktualnoj vladajućoj garnituri. Mnogi kažu da uz pomoć Ćorića Plenković dobiva direktno svog čovjeka u vrhu HNB-a, jer je i u Vladi uživao poziciju jednog od najlojalnijih i najpredanijih.

Teret istrage u aferi Vjetroelektrana

„Centralna banka treba kompetentne osobe, a o tome se u Hrvatskoj malo vodilo računa. Ne samo na razini viceguverenera, nego i kod izbora guvernera. Što se tiče kompetentnosti, malo njih u rukovodstvu banke ima relevantno iskustvo u bankarstvu i financijama.“, rekao je jedan od ekonomista s dugogodišnjim iskustvom koji je, ipak, inzistirao na anonimnosti.

Do sada je vodstvo HNB-a već bilo bio pod lupom javnosti zbog političkog kadroviranja, neobičnosti u imovinskim karticama, po enormnim primanjima, zbog optužbi za insajdersko trgovanje, zbog netransparentnosti, no, bivši ministar Ćorić dolazi s teretom potencijalne upletenosti u jednu vrlo živu i tešku aferu, Vjetroelektrana. Drugim riječima, ne samo da se ponovno forsira ekonomistu koji nema odgovarajućih specijalističkih kompetencija, nego se u hrvatsku centralnu banku direktno dovodi i potencijalnog USKOK-ovog osumnjičenika.