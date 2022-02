Ivana Jakir Bajo, viceguvernerka HNB-a, našla se pod reflektorima javnosti kao predsjednica Komisije za novac koja je upala u skandal zbog standarda za izbor hrvatskih motiva na novčanicama eura, a sada – zbog povlačenja rješenja za kunu – provodi i novi natječaj. A onda su objavljene i osvježene imovinske kartice dužnosnika HNB-a, ukazalo se opet na iznimno visoke plaće vodećih ljudi HNB-a, zapazilo se da je guverner Vujčić primio nagradu središnje mađarske od pola milijuna kuna (čime se bavi Povjerenstvo za sprečavanje sukoba interesa), a u imovinskoj kartici viceguvernera Romana Šubića otkrivena je kupnja vile – preko Agencije za naplatu potraživanja.

Ivana Jakir Bajo u svojoj osvježenoj imovinskoj kartici ne odskače po najvećoj plaći (tu je pobjednik viceguverner Tešija s 49 tisuća kuna), ali i njezina je neto plaća za hrvatske standarde iznimno visoka i iznosi 43.398,28 kuna (bruto 68.196,43 kuna). No, Jakir Bajo među iznimno dobro plaćenim vodećim ljudima HNB-a iskače u drugoj disciplini. Osim visoke plaće ima i rekordno visoke dodatne prihode. Ukupno je prijavila oko 220 tisuća kuna dodatnih prihoda, naravno, kroz niz manjih i većih uplata „na godišnjoj razini“.

Dok viceguverneri Bojan Fras i Slavko Tešija uopće nemaju prijavljenih dodatnih prihoda, viceguverner Michael Faulend je prijavilo na mjesečnoj razini 2000 kuna „imovine i imovinskih prava“, te 65.400 kuna „od nesamostalnog rada“, a viceguverner Roman Šubić, koji je kupio kuću koja je završila „na bubnju“ jer netko nije mogao svladavati stambeni kredit kod Zagrebačke banke, ima prijavljeno 15.758,61 kunu od „edukacijske djelatnosti“, te 140.067,51 kuna od „nesamostalnog rada“, te je vidljivo da Jakir Bajo značajno „šiša“ sve svoje kolege u dodatnoj zaradi.

Uz posao u HNB stigne se raditi i 'sa strane'

Drugim riječima, uz sve obaveze viceguvernerke, za koje dobiva vrlo visoku plaću, Jakir Bajo još ima vremena obavljati različite druge poslove kojima ostvaruje zaradu koja je mnogim građanima na godišnjoj razini teško ostvariv san. Odnosno, iako su plaće u HNB toliko visoke da se očekuje da su jamstvo posvećenosti tom temeljnom poslu, rad je u HNB očigledno tako organiziran da omogućuje bogat angažman „sa strane“, odnosno, razne poslove u fušu.

Pregledom imovinske kartice Jakir Bajo otkriva se da je ona već u svojoj prvoj prijavi imovinske kartice, za 2016. godinu – kada je bila pomoćnica ministra financija, odnosno šefica Državne riznice, Jakir Bajo bilježila iznimno visoke prihode od poslova sa strane, ali tada je imala plaću od 13.339,75 kuna neto. U međuvremenu je prešla na mnogo veću plaću, ali poslovi sa strane su nastavljeni jednakim intenzitetom.

Ivana Jakir Bajo je na upit Net.hr-a odgovorila da su pod kategorijom „ostali prihodi“ u njezinoj imovinskoj kartici navedi prihodi ostvareni od „najma imovine te intelektualnih usluga kao što su: pisanje članaka, priručnika, predavanja te stručne ekspertice međunarodnog karaktera i sve to isključivo iz područja proračuna i fiskalne odgovornosti, proračunskog i financijskog poslovanja neprofitnih organizacija.“

Na molbu Net.hr-a da nam detaljnije predstavi svoj konzultantski rad, odnosno pružanje „intelektualnih usluga“, te da izdvoji ključne izvore svojih dodatnih prihoda za konzalting u 2021. stigao je i detaljniji odgovor.

Od Svjetske banke do privatnih konzultanata

Jakir Bajo je „za konzultantski posao u sklopu tehničke pomoći drugim zemljama prilikom izrade akata iz područja proračuna i proračunskog procesa“, za isporuke u 2020. i 2021. godini od Svjetske banke primila honorar od 108.711,81 kunu. Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit GIZ GmbH iz Bonna „za preporuke o proračunskim pitanjima u kontekstu pridruživanju EU u okviru projekta: 17.2124.0-001.00 "Public Finance Reform – Financing Agenda 2030"“, isplatio je Jakir Bajo 25.848,56 kuna.

Za konzultantsku kuću iz Beča, Hulla Co Human Dynamics GmbH Co KG, Jakir Bajo je pripremila „osvrt na prijedlog izmjena Zakona o proračunima i teorijske postavke programskog budžeta na EU projektu (IPA) Further Support to Public Finance Management in Bosnia and Herzegovina/EuropeAid/“, te je za to primila 15.851,03 kuna.

„Svi navedeni poslovi vezani su uz teme iz sustava proračuna i proračunskog procesa i nisu niti na jedan način povezani s poslovima i nadležnostima HNB.“, naglasila je Jakir Bajo u odgovoru na upit Net.hr-a.

Po svemu sudeći, i vodeći ljudi HNB-a mogu raditi konzultantske poslove ako nisu „povezati s poslovima i nadležnostima HNB-a“, no nije jasno koja instanca odlučuje o tome, odnosno, jesu li oni sami prepušteni da zaključe koje su konzultantske usluge prihvatljive, a koje nisu.

S obzirom da je iz javno dostupnih izvora vidljivo da je viceguvernerka aktivna u Centru za razvoj javnog i neprofitnog sektora Tim4Pin, udruzi i tvrtki koja organizira seminare i edukacije u kojem je jedno vrijeme bila i suvlasnica Ivana Maletić, bivša dugogodišnja dužnosnica u Ministarstvu financija, istaknuta članica HDZ-a, sada angažirana u Europskom revizorskom sudu, pitali smo Ivanu Jakir Bajo o intenzitetu tog angažmana. No, ona kaže da je od Tim4Pin tijekom 2021. godine primila honorar samo u iznosu od 4.400 kuna, i to kao honorar za članke objavljene u Tim4Pin Magazinu. Radi se projektu koji dugi niz godina uspješno posluje prije svega na račun službenika iz golemom državnog aparata, ministarstava i državnih agencija, i lokalnih uprava i samouprava, gradova i županija.

Suradnja s Ivanom Maletić

Na pitanje u kakvim je odnosima s Ivanom Maletić, Ivana Jakir Bajo objašnjava da je od 1998. godine do njezinog odlaska u EU parlament s njom koautor velikog broja članaka i priručnika.

„Poslovi pisanja članaka, priručnika te predavanja za TIM4PIN d.o.o. za savjetovanju nisu se razlikovali od istih tih poslova koje sam radila za sve časopise na hrvatskom tržištu koji pokrivaju teme iz sustava proračuna, proračuna i fiskalne odgovornosti, proračunskog računovodstva i financijskog poslovanja neprofitnih organizacija, kao i savjetničke kuće povezane s tim časopisima.“, navedeno je u pisanom odgovoru Jakir Bajo. „Za TIM4PIN Magazin pisala sam od samih početaka, kao što sam od samih početaka pisala i za sve ostale časopise koji su osnovani od 2000. naovamo, a specijalizirani su za predmetnu problematiku. Tome je tako jer je vrlo malo autora i eksperata na našem tržištu, ali i u ovom dijelu Europe specijaliziranih za te teme.“, naglasila je.

Osim što je aktivna u Uredništvu Magazina Tim4Pin, Jakir Bajo je i predavačica na Poslovnom učilištu Experta kojeg predvodi kao dekan i vlasnik bivši poznati HDZ-ovac, Ivica Ropuš, a u njezinoj profesionalnoj biografiji na web stranici Učilišta naglašeno je da je trenutno viceguvernerka, te se može zaključiti da i nakon preuzimanja dužnosti viceguvernerke nalazi vremena za rad na učilištu Experta. No, na popisu predavača nalazimo da je i sam guverner Boris Vujčić jedan od predavača na Ropuševom učilištu.

Prešućen posao u Kutlinoj Dioni

Zanimljivo je da ni u službenoj biografiji na stranici HNB-a, niti u biografiji predavačice na učilištu Experta Jakir Bajo ne spominje svoje prvo radno mjesto, nego u pravilu kreće od zapošljavanja u Ministarstvu financija 1998. godine, u vrijeme kada je ministar bio Borislav Škegro. No, neki njezini kolege kao kuriozitet izdvajaju da je ona prije toga ipak radila i u realnom sektoru, i da nije baš posve i isključivo gradila karijeru kroz sigurne državne institucije.

Prije Ministarstva je, naime, radila u – Dioni, tvrtki koja je bila dio velikog poslovnog carstva Miroslava Kutle, a on je kasnije bio optužen da je od 1994. do 1998. izvlačio novac iz Dione fiktivnim pozajmicama. Naravno, nitko ne smatra da je mlada ekonomistica koja je netom prije zapošljavanja diplomirala bila upućena u detalje Kutlinih zahvata u financijama Dione, no, po svemu sudeći – ona ipak u službenim biografijama više voli izbjeći naglasiti svoj prvi posao i suočavanje s financijskim boljkama u realnom sektoru.