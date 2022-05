Nakon Plenkovićeve mini rekonstrukcije u kojoj su se Vladi pridružili novi ministri, Anja Šimpraga, Davor Filipović i Marin Piletić, svakako je zanimljivo provjeriti i što se događa s bivšima, odnosno, jesu li se već uputili na nova radna mjesta ili su odlučili aktivirati ono što im omogućuje Zakon o obavezama i pravima državnih službenika, odnosno, famozni model 6+6, u kojem se prvih šest mjeseci dobiva naknada u visini plaće koju su dobivali na dužnosti, a narednih šest mjeseci pola – ako sami ne prekinu taj model.

Boris Milošević, bivši potpredsjednik Vlade zadužen za društvene djelatnosti i ljudska prava, koji se našao na optužnici USKOK-a zbog sumnje da je sudjelovao u sređivanju nekim tvrtkama da uđu u igru za bespovratna sredstva, aktivirao je status saborskog zastupnika, pa se može reći da je između njega i njegove nasljednice na mjestu potpredsjednice Vlade došlo do stanovite zamjene – ona ide iz Sabora na mjesto potpredsjednice Vlade, a on u zastupničke klupe.

Milošević je kao potpredsjednik Vlade zarađivao 19.447,65 kuna neto, a sada bi to moglo biti nešto manje. S obzirom na to da je i prije nego što je postao potpredsjednik Vlade bio saborski zastupnik, kao orijentir može poslužiti njegova posljednja zastupnička plaća prijavljena u imovinskoj kartici: 16.671,05 kuna.

Aladrović aktivirao 6+6

Josip Aladrović, bivši ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne skrbi, koji se također našao na optužnici USKOK-a zbog sumnje da je sudjelovao u zapošljavanju "preko veze" dviju osoba po stranačkoj liniji, aktivirao je model 6+6. Iz Vlade nam je odgovoreno da je podnio zahtjev i s obzirom na to da je ispunio uvjete propisane Zakonom o obavezama i pravima državnih dužnosnika, odobrena mu je isplata naknade po modelu 6+6.

"S obzirom na to da se iz njegove imovinske kartice može saznati da je primao mjesečno neto plaću od 17.613 kuna, odnosno bruto 26.597 kuna, to znači da će Vlada narednih šest mjeseci biti 'skuplja' za 159.582 kuna bruto (odnosno 105.678 neto), a možda i još šest mjeseci za narednih oko 50 tisuća – ako zatraži i narednih šest mjeseci pola dosadašnjeg mjesečnog primanja.

Aladrović je završio Ekonomski fakultet u Zagrebu i poslijediplomski studij intrigantnog smjera – Vodstvo – a nakon studija je radio u Croatia osiguranju, u regionalnoj podružnici u Požegi, a nakon što se učlanio u HDZ krenula je i njegova stranačka karijera, ali i uspon na državne funkcije, prije ministarske dužnosti bio je ravnatelj Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Neovisno o istrazi USKOK-a i optužnici da je sudjelovao u sređivanju poslova za odabrane osobe po stranačkoj liniji, s obzirom na to da je Aladrović u kratkom roku stekao iznimno povjerenje Andreja Plenkovića, može se očekivati da će i nakon gubitka ministarske fotelje za njega biti nađena nova pozicija, a da je ovo konzumiranje modela 6+6 samo svojevrsni dobro plaćeni odmor do nove dužnosti.

Ekonomski fakultet: Ćorić ima ugovor...

Iz Vlade nam je potvrđeno da Tomislav Ćorić, bivši ministar iznimno važnog resora, gospodarstva i održivog razvoja, za kojeg se govori da je otišao zato jer se "umorio" a ne zato jer ga bivši pomoćnik, Domagoj Validžić, tereti kao onog "koji je sve znao" u slučaju Vjetroelektrana, nije zatražio aktivaciju modela 6+6, odnosno nije odlučio konzumirati mogućnost da mu se narednih šest mjeseci isplaćuje prilično solidna ministarska plaća od 17581,74 kuna neto.

Ćorić je u više svojih istupa i intervjua naglasio da se vraća na Ekonomski fakultet u Zagrebu, s kojeg je i došao u politiku, da je Ekonomski fakultet "njegova baza", te smo i upitali na Fakultetu je li se već vratio, odnosno, kako izgleda njegovo ponovno uključenje u fakultetske obaveze. Posebno nas je, dakako, zanimalo kada bi se i kako mogao uključiti u nastavu. No, dekan Ekonomskog fakulteta, dr. Jurica Pavičić nam je samo suho uzvratio da su prava i obaveze vezane za njegov angažman na Fakultetu definirana "u skladu s Ugovorom o radu na radnom mjestu docenta koje je dr. sc. Tomislav Ćorić imao prije odlaska na dužnost ministra." Neslužbeno pak saznajemo da je Ćorić viđen na fakultetu i da mu je dodijeljen i ured.

Ćorić je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu diplomirao 2011. godine, a odmah nakon diplome postao je asistent na Katedri za financije. Nakon magisterija i doktorata na istom Fakultetu stekao je status docenta – i to je zvanje s kojeg je krenuo u politiku 2016. godine, gdje je dogurao do vođenja iznimno zahtjevnog megaministarstva u kojem je vodio i gospodarstvo i energetiku i ušao u krug najpovjerljivijih Plenkovićevih "igrača". Nema sumnje da bi "pad" s te pozicije na mjesto docenta na Fakultetu bio težak i financijski, no, Andrej Plenković je već u vrijeme kada se govorilo o Ćorićevom odlasku iz Vlade najavio da će HDZ predložiti Ćorića za viceguvernera HNB-a, te se ovo vraćanje na Fakultet doista može smatrati samo – vrlo privremenim.

S obzirom na to da je izbor za viceguvernera ipak proces koji može potrajati, prijedlog mora doći u Sabor i dobiti većinu glasova, ovo aktiviranje baze na Ekonomskom fakultetu moglo bi se smatrati samo kao svojevrsno čekanje na aktiviranje procesa ubacivanja u HNB. No, činjenica je da je on to mogao čekati i s mnogo bolje pozicije, da je aktivirao model 6+6, te ima i onih koji smatraju da je ovaj tihi povratak na Fakultet ipak znak da aranžman za ulazak u HNB nije posve siguran. Dok neki sugovornici Net.hr-a smatraju da se vratio na Fakultet samo teoretski, da neće uopće profunkcionirati kao docent, predavač itd., da samo čeka svoj novi uspon – na mjesto viceguvernera kojem su i ministarske plaće kikiriki, ima i onih koji smatraju da je povratak na Ekonomski fakultet znak da se u njegovu slučaju još uvijek čeka konačni pravorijek USKOK-a.