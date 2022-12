Baš kao što je to i najavio Državni hidrometeorološki zavod, u unutrašnjosti je u nedjelju počeo padati snijeg. Prve zimske pahulje oko 18 sati stigle su i do Zagreba, ali pitanje hoće li se uopće dugo zadržati na tlu.

Naime, DHMZ je za ponedjeljak najavio razvedravanje.

"Postupno razvedravanje sa zapada, no još u noći i ujutro na jugu zemlje oblačno s kišom, te u gorju i u središnjim predjelima sa snijegom. Popodne posvuda barem djelomice sunčano.

Vjetar uglavnom slab, a na moru umjerena bura i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka od -5 do -1, a na Jadranu od 2 do 7 °C. Najviša dnevna uglavnom od 0 do 4, a na Jadranu od 8 do 12 °C. Navečer osjetno hladnije", naveo je DHMZ u prognozi za ponedjeljak.