Prof. McClain Brown o Melaniji: ' Čudna je, engleski joj nije sjajan, a ima i balkansko nenasmiješeno lice'

Da ima nevjerojatno precizna i točna zapažanja, znamo još iz njegovih urnebesnih priča o strahu od propuha, punici koja je moralna vertikala i hrvatskoj opsjednutosti papučama.Što je Amerikanac koji živi u Hrvatskoj, profesor Cody McClain Brown, zapazio u novoj američkoj vlasti.

Dakle, zlatna era je počela. To znači da se što prije vraćate natrag u SAD?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Da, torbe su spakirane, karte rezervirane… Ustvari, osjećam se kao da sada nisam samo iseljenik, nego politički disident koji živi u egzilu.

Ok, to je možda bolja odluka. Htjela sam vas pitati koje su neke odluke koje je Trump dosad donio ili najavio koje su za vas bile najšokantnije?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Za mene je najšokantnija bila izvršna uredba kojom se ukida državljanstvo po rođenju, a ono se nalazi u Ustavu. Dakle, potpisujući tu uredbu, on zapravo kaže da se Ustav, odnosno pravila koja bi trebala ograničiti moć države, vlasti i svega, na njega ne odnose.

Što očekujete da će se ovog puta događati, kako će Trump 2.0 biti drukčiji?

Pretpostavljam da će biti jednako kaotično, ali malo kompetentnije.

Jedna od najvećih odluka je deportacija ilegalnih imigranata. Je li to izvedivo?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Da, mislim da jest. Jučer je proglasio narko kartele terorističkim organizacijama, mislim da je to napravljeno kako bi se u konačnici proveo Zakon o vanjskim neprijateljima iz 18. stoljeća, koji bi mu dopustio da deportira ljude iz zemalja s kojima su SAD u ratu. Proglašavanje kartela terorističkim organizacijama i upotreba rata protiv terorizma će, po mom mišljenju, biti iskorišteno kako bi se deportirale tone ljudi.

Isto tako je najavio da će podići carine na 25 posto za Kanadu i Meksiko. Brinu li vaši prijatelji i ljudi u Americi da će sada morati plaćati više cijene za sve?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Neki brinu. Neki drugi koji brinu o cijenama glasali su za Donalda Trumpa, iako je on rekao da će to učiniti. Cijela priča je dosta čudna. Jučer je rekao da će osnovati "službu za vanjske prihode", kako bi naplaćivala carine, iako to već imamo i zove se carinska služba. Dakle, ne razumijem kako će te njegove politike zaživjeti u realnosti.

Dobro, vjerujete li u realnost toga da Robert F. Kennedy Jr. postane "ratnik zdravstva", netko tko će sokovi učiniti manje zašećerenima, tko će se boriti protiv debljine? Vjerujete li da će to uspjeti?

Ne. Kao prvo, nisam siguran hoće li doista biti nominiran. Drugo, i to je čudno jer u velikoj mjeri ide protiv industrije hrane, a Trump zagovara podršku svakoj industriji i zalaže se za manje ograničenja. Dakle, ne vjerujem da će se to stvarno dogoditi.

Imamo i taj neobičan slučaj Elona Muska. Cijeli svijet priča o tome je li ono što smo jučer vidjeli bio naci-pozdrav ili nije. Što vi mislite?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kao prvo, kad se radi o pitanju je li to doista naci-pozdrav ili nije, bolje je biti na strani da jest. Znate, ne biste trebali raditi geste koje se mogu zamijeniti s naci-pozdravom. Ali, ako pogledate cijelu Muskovu sliku, njegovu podršku krajnjoj desnici u Njemačkoj, njegovo retvitanje teorija zavjere o imigrantima, onda je za mene to vjerojatno bio naci-pozdrav.

Kad smo kod Muska, nedavno je podržao AfD, rekavši da su oni jedino moguće rješenje za Njemačku. Kako gledate na ovo što mediji sada govore da su SAD vrlo jake, a da je Europa slaba. Kao Amerikanac koji živi u Europi, slažete li se s tim?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ne, ne slažem se s tim. Mislim da je Europa jaka jer je još uvijek demokratska. SAD su jake zbog svog BDP-a, ali BDP ne predstavlja životni standard ili kvalitetu života. Europa ima puno višu kvalitetu života u odnosu na Sjedinjene Države. Mislim da je jedan od razloga zašto bi SAD mogle djelovati jako to što trošimo 900 milijardi dolara na obranu, ali to nije nužno dokaz snage. Za mene je to znak slabosti.

Jučer smo vidjeli da su Mark Zuckerberg, Jeff Bezos i Elon Musk imali središnje mjesto na inauguraciji. Što mislite da to znači za budućnost SAD-a? Hoće li imati centralno mjesto i u Trumpovoj administraciji? Što to znači?

Da, mislim da su se htjeli pobrinuti da im se Trump ne petlja u poslove, ali su istovremeno s njime željeli stvoriti odnos. To je dosta uznemirujuće s obzirom na to da te osobe kontroliraju sredstva pomoću kojih komuniciramo i zabavljamo se. To je velika moć koju ima svega par ljudi, posebno sada kada imaju vrlo bliske veze s osobom koja ima velike autoritarne sklonosti.

Da se osvrnemo na inauguracijsku modu. Svašta smo vidjeli jučer, žene u grudnjacima, senatore u kratkim hlačama. To su prilično nevjerojatni izbori.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Znate, Fetterman je utjelovljenje svega američkog, izgledao je onako kako bi moj ujak izgledao da ide na inauguraciju. Melanijin šešir je izgledao kako da će ga možda baciti na Jamesa Bonda. Kao da sve nije bilo dovoljno čudno, imali smo i to pa da bude još čudnije. Mark Zuckerberg koji gledao u dekolte Bezosove supruge.

Ludi dan, definitivno. Posebno s Melanijinim šeširom, jedan od neugodnijih trenutaka je definitivno bio kada ju je Donald Trump, novi predsjednik, pokušao poljubiti, što nije dobro ispalo. Bio je to jedan "ups" trenutak, zar ne?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ja sam pretpostavio da se oni tako stalno ljube. Mislim da ju nije dodirnuo godinama. Zato njih dvoje nisu izgledali zbunjeno zbog toga.

Što mislite, kakav je opći dojam Amerikanaca o Melaniji? Nije baš popularna, zar ne?

Ne mislim da je tako. Postaje sve popularnija, jer je Trump popularniji. Dosta je čudna osoba, engleski joj nije sjajan. Ok, ni moj hrvatski nije sjajan pa ju ne mogu zbog toga napadati. Znate, ona je…

Nije najpopularnija osoba u Americi.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ima neko balkansko nenasmiješeno lice.

Možda će biti bolja ovoga puta. Na kraju krajeva, ovo je Trump 2.0. Možda će biti bolje, vidjet ćemo...