Sunčano i stabilno, ali prognostičari poslali upozorenje za jednu regiju: Udari bure će biti i olujni!

U unutrašnjosti u prvom dijelu dana promjenjivo oblačno, uglavnom suho, ponegdje će biti i magle, a prema sredini dana sve češća i dulja sunčana razdoblja.

Na Jadranu većinom sunčano. Na kopnu slab vjetar, a uz obalu umjerena i jaka bura, podno Velebita na udare i olujna. Minimalna temperatura u unutrašnjosti između 2 i 8, a uz obalu od 10 do 15 stupnjeva.

U nastavku dana u središnjim i sjeverozapadnim predjelima vedrije u odnosu na prijepodne, bit će barem djelomice sunčano, još povremeno uz promjenjivu naoblaku. Vjetar slab, a temperatura oko 15, 16 stupnjeva.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu djelomice sunčano i dalje će biti promjenjive naoblake, vjetar slab, a temperatura između 15 i 17 stupnjeva.

U Dalmaciji veći dio dana sunčano, često i sasvim vedro, a puhat će većinom umjerena, sjevernije i jaka bura, prema jugu prolazno istočnjak. Temperatura oko 20 stupnjeva.

Na sjevernom Jadranu pretežno sunčano, u gorju povremeno promjenjiva naoblaka. Puhat će umjerena i jaka bura, podno Velebita na udare i olujna, a temperatura u gorju od 13 od 16, na moru toplo s 20-ak stupnjeva.

Idućih dana

Idućih dana u unutrašnjosti djelomice sunčano, povremeno će biti više oblaka, a na istoku u petak i pretežno oblačno, mjestimice je poslijepodne moguće i malo slabe kiše. Temperatura se u nastavku tjedna neće previše mijenjati, jutra će biti prohladna, tijekom dana ugodno s 15-ak stupnjeva.

Na Jadranu u početku pretežno sunčano, na sjevernom dijelu bez promjene do kraja tjedna, a u Dalmaciji će postupno rasti naoblaka, kiše i pljuskova može biti već u četvrtak navečer, a češće, lokalno i obilnih, u petak. U subotu prestanak oborina i razvedravanje pa će nedjelja biti manje više sunčana. Puhat će umjerena, podno Velebita i jaka bura, u Dalmaciji jugo, zatim će u subotu uz buru zapuhati i sjeverozapadnjak.