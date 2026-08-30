Ljeto nije gotovo: U dijelu zemlje živa u termometru će se penjati do 34 stupnja

Prijepodne pretežno sunčano, uz tek nešto visokih oblaka koji neće kvariti dojam sunčanog vremena. Vjetar većinom slab, na Jadranu slab do umjeren jugoistočni, na sjevernom djelu burin. Noć na kopnu bit će svježija, uz temperaturu od 15 do 19 stupnjeva. Na moru pak još jedna topla i vrlo topla noć. Bit će između 23 i 26.

Od sredine dana i poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj nastavak sunčanog vremena. Bit će vruće uz slab vjetar i najvišu temperaturu tri-četiri stupnja višu od jučerašnje. Između 29 i 31.

Koji stupanj više očekuje se u Slavoniji, Baranji i Srijemu uz temperaturu između 31 i 33. Prevladavat će sunčano uz slab vjetar.

I u Dalmaciji obilje sunca. Puhat će slab do umjeren jugozapadni vjetar, na jugu jugoistočni. Nastavlja se niz vrlo vrućih dana pa je uz obalu na snazi upozorenje na veliku opasnost od vrućine. Temperatura će biti između 32 i 34 stupnja.

Na sjevernom Jadranu pretežno sunčano i vrlo vruće. Dok u Gorskoj Hrvatskoj uz dnevni razvoj oblaka,, postoji mala vjerojatnost za pokoji kraći popodnevni pljusak. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni. Danju uz obalu i na otocima između 30 i 33, a u gorju malo manje vruće. Bit će između 27 i 29 stupnjeva.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

Početkom tjedna većinom sunčano, dok je uz prolazno naoblačenje u gorju i na sjeveru zemlje moguć lokalni pljusak. Češća kiša ili poneki pljusak s grmljavinom mjestimice su mogući i u srijedu uz promjenjivu naoblaku, kada će biti i osjetno svježije. Od četvrtka ponovno prevladava sunčano uz temperaturu i koji stupanj višu, ali ipak će biti manje vruće nego ovih dana. Jutra ostaju svježija.

IDUĆIH DANA NA MORU

Na moru obilje sunca. Jedino je u srijedu uz promjenjivu naoblaku moguć pokoji pljusak, ali uglavnom na sjevernom dijelu. Krajnji jug gdje su oborine i najpotrebnije, i dalje ostaje većinom suh. Puhat će umjeren sjeverozapadnjak, u utorak na sjevernom Jadranu bura. Temperatura od sredine tjedna stupanj - dva niža pa će se postupno sve lakše disati.