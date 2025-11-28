Meteorolog prognozirao vrijeme za vikend: 'Od ponedjeljka raste vjerojatnost za kišu'

I za kraj radnog tjedna naši će se krajevi nalaziti između polja anticiklone sjevernije i ciklonalnog vrtloga koji se vrlo sporo iz Jonskog mora premješta dalje na istok. No, ta će razlika u tlaku postupno biti sve manja prema vikendu.

Ujutro samo za nijansu mirnije, u Velebitskom kanalu i dalje povremeno bura orkanske jačine. Manje oblaka, ali još će ih dosta biti na istoku, u gorju i na krajnjem jugu zemlje, ali uz samo slabe oborine. U Posavini, Podunavlju, kao i u Lici susnježica i snijeg, a koja pahulja nošena burom nakratko moguća i u Primorju. Bit će hladno, na vjetru i vrlo hladno.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj barem kraća Hrvatskoj sunčana razdoblja, ali će prema istoku biti više oblaka. Vjetar će sasvim popustiti, a temperatura slična, čak i malo niža od današnje, bit će oko 5 °C.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu ostaje oblačno, ali tek mjestimice uz slabe oborine na granici kiše i snijega, osobito u Podunavlju. Temperatura ostaje niska, najviše do 3 ili 4 °C.

U Dalmaciji smanjenje naoblake na umjerenoj i pojačanoj buri, posebice prema sjeveru. Dakle djelomice sunčano, smirivanje, a temperatura tek malo viša, bit će između 10 i 14 °C.

Na sjevernom Jadranu djelomice, mjestimice oko Istre i pretežno sunčano. Nešto više oblaka ostaje samo u Lici, ali bez oborina. Bura postupno slabi pa će još samo pod Velebitom imati olujne udare, ali sve rjeđe. Temperatura oko 10 °C, u gorju do 2 ili 3 °C.

Idućih dana na kopnu i moru

Za vikend na kopnu suho pa i uz dulja sunčana razdoblja, ali razmjerno hladno, ujutro od nedjelje i maglovito, a bit će i slabog mraza. Samo u ponedjeljak nešto više oblaka, koji će se u nastavku idućeg tjedna uglavnom zadržavati u gorskim područjima. Pritom se očekuje samo slaba kiša ili rosulja. Malo toplije od utorka.

Na Jadranu u dane vikenda sve mirnije, sunčanije, a time i znatno ugodnije. Olujnih udara bure bit će još samo u prvome dijelu subote, uglavnom pod Velebitom. No, prvi dio idućeg tjedna bit će u znaku umjerene južine i porast naoblake. Od ponedjeljka zato opet raste vjerojatnost za kišu, čini se ne u većim količinama, ali temperatura u porastu.