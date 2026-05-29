Popušta svibanjska vrućina: Meteorolog otkrio gdje nas čekaju pljuskovi i moguće nevrijeme

Popustila je svibanjska vrućina, ali i dalje je toplije od prosjeka kako se nalazimo u anticikloni koja zahvaća veći dio europskog kontinenta.

PETAK

Ujutro sunčanije, uglavnom i potpuno vedro. Tek će nešto oblaka biti na prema otvorenome moru sjevernog Jadrana. Duž obale umjerena, ponegdje i jaka bura, pod Velebitom i Biokovom lokalno s olujnim udarima. Na kopnu mirno, ali i svježije jutro.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj obilje sunca, gotovo bez oblačka, a i mirno. Temperatura slična ili samo za nijansu niža, bit će toplo uz 26-27 stupnjeva, što je i dalje iznad prosjeka za kraj svibnja.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu većinom sunčano, a oblaka što i bude, bit će oni visoki prozirni koji ne kvare uopće dojam sunčanog vremena. Vjetar slab, a temperatura oko 25-26 Celzija.

U Dalmaciji sunce i vedrina, a bura slabi, na moru prolazno okreće na umjeren, jak i pojačan maestral. Vrućina popušta, ali temperatura tek malo ispod ili oko 30 Celzija.

Na sjevernom Jadranu sunčano i vrlo toplo, ponegdje moguće i vruće. Naime, bura će oslabjeti. U gorju ipak ugodnije, bit će između 23 i 25 stupnjeva.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

Za vikend na kopnu još djelomice sunčano, ali opet danju vruće, u nedjelju nakon toplije noći, sparno te ne baš sasvim stabilno. Tako je potkraj nedjelje moguć razvoj oblaka uz pokoji pljusak praćen grmljavinom, ali i nakratko pojačanim vjetrom.

Idućeg tjedna promjenjivije, kiša i pljuskovi češći, moguće i izraženiji u ponedjeljak i srijedu kada će opet i malo osvježiti. No, temperatura ostaje iznad prosjeka za doba godine.

IDUĆIH DANA NA MORU

Na Jadranu u danima vikenda pretežno sunčano, manje vjetrovito i vrlo toplo, a vjerojatnost za pokoji pljusak raste postupno od nedjelje, osobito ponedjeljka na sjevernom Jadranu kako će zapuhati jugo. Sredinom idućeg tjedna pljuskovi i nevere se očekuju i južnije. Temperatura zato bez veće promjene.