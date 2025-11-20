Nove pahulje na vidiku! Meteorologinja otkrila gdje sve možemo očekivati snijeg

Prijepodne u većini unutrašnjosti suho, bit će djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, uz obalu i u gorju od jutra nestabilnije s povremenom kišom ili pljuskovima, lokalno i obilnim. Puhat će slab do umjeren južni i jugozapadni, u Dalmaciji i jugo. Temperatura na kopnu od minus jedan do pet Celzijevih stupnjeva, a na moru između 6 i 12 stupnjeva.

U nastavku dana u središnjim i sjeverozapadnim predjelima porast naoblake, bit će i povremene kiše, češće prema večeri. Sredinom dana slab južni vjetar, a navečer će zapuhati sjeverac. Dnevna temperatura oko 8 Celzijevih stupnjeva.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu od sredine dana porast naoblake, bit će i povremene kiše. Uz južinu će i na istoku zemlje biti manje hladno, dnevna temperatura oko 10 stupnjeva.

U Dalmaciji promjenjivo ili pretežno oblačno s kišom i pljuskovima, lokalno i obilnim, osobito krajem dana i u noći na petak. Puhat će većinom umjereno jugo, navečer na sjevernom dijelu okreće na buru. Temperatura između 14 i 18 Celzijevih stupnjeva.

Na sjevernom Jadranu promjenjivo, u gorju i pretežno oblačno. Bit će kiše i pljuskova, lokalno i obilnih, a u gorju će krajem dana i u noći na petak kiša prelaziti u susnježicu i snijeg. Puhat će slab do umjeren južni i jugozapadni vjetar, navečer će podno Velebita jačati bura. Dnevna temperatura u gorju između 5 i 11, a uz obalu oko 13 stupnjeva.

IDUĆIH DANA

U unutrašnjosti u petak i subotu oblačno s oborinama, prvo će biti kiše, a onda će u gorju već u noći na petak kiša prelaziti u susnježicu i snijeg, zatim i ponegdje u nizinama. U subotu će većinom padati snijeg, očekuje se i stvaranje novog snježnog pokrivača. Do nedjelje vjetrovito i hladno, zatim će vjetar slabjeti, a oborine će do nedjelje ujutro većinom prestati, sa zapada će se i razvedravati. Već početak novog tjedna donosi novu dozu oborina i južine.

Na Jadranu idućih dana vrlo nestabilno, bit će oblačno s kišom i pljuskovima, lokalno i obilnim. Duž većeg dijela obale jaka i olujna, podno Velebita u subotu i orkanska bura koja bi poneku pahulju mogla donijeti i do same obale. U nedjelju će bura oslabjeti i okrenuti na sjeverozapadnjak, na sjevernom dijelu će se i razvedravati, a u Dalmaciji će i dalje biti kiše, ali manje izražene. Početkom novog tjedna uz jača jugo, bit će kiše i pljuskova, lokalno i obilnih.