Topao proljetni vikend pred nama, no meteorologinja upozorava na skoru promjenu

Prijepodne pretežno sunčano. Puhat će slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a uz obalu umjerena i jaka bura, pod Velebitom na udare i olujna. Jutarnja temperatura na kopnu od 7 do 12, a na moru između 13 i 16 Clezijevih stupnjeva.

U nastavku dana u središnjim i sjeverozapadnim predjelima pretežno sunčano, tek će ponegdje biti umjerene naoblake, a rijetko je moguć i kakav kraći pljusak. Puhat će slab do umjeren sjeveroistočnjak, a temperatura do najviše 24 stupnja.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu pretežno sunčano, ponegdje je moguć kraći pljusak, ali vrlo rijetko. Puhat će slab do umjeren vjetar sa sjevera, a temperatura oko 22, 23 stupnja.

U Dalmaciji većinom sunčano i toplo. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, navečer opet bura. Dnevna temperatura od 22 do 26 stupnjeva.

Na sjevernom Jadranu pretežno sunčano, u gorju nešto nestabilnije pa je lokalno uz jači razvoj oblaka moguć poneki pljusak. Puhat će umjerena i jaka bura, pod Velebitom na udare i olujna. Temperatura u gorju od 15 do 20, a na moru i do 25 stupnjeva.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

Pred nama je ugodan proljetni vikend - bit će pretežno sunčano i toplo uz temperaturu oko 22, 23 stupnja. U nedjelju će prema večeri sa zapada rasti naoblaka, ponegdje će biti i kiše, ali češće u ponedjeljak kada lokalno može biti i obilna. Kiša će već utorak prestati, a oblaka će postupno biti manje. U novom tjednu nešto niža dnevna temperatura, bit će većinom ispod 20 stupnjeva, sredinom tjedna oko 15.

IDUĆIH DANA NA MORU

Na Jadranu za vikend sunčano i ugodno toplo, osobito u subotu kada će i prevladavati vedro, a onda će se u nedjelju na sjevernom dijelu skupljati sve više oblaka. Kiše i pljuskova će biti već krajem dana, a još češće u ponedjeljak. Utorak će još uglavnom u Dalmaciji biti nestabilno, a onda sredina tjedna izgleda sunčanija. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadnjak i bura, u ponedjeljak prolazno jugo.