Meteorolog otkrio što donosi 'veljača prevrtača': Najavio promjenu u novom tjednu

Na kopnu ujutro i prijepodne ostaje oblačno, bit će i malo tmurnije i hladnije, a sporadično i uz slabu oborinu na granici kiše i snijega, češće u Gorskoj Hrvatskoj. Duž Jadrana zato pretežno sunčano, no vjetrovitije uz umjerenu, sjevernije od Punta Planke jaku buru, pod Velebitom s olujnim udarima.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj većinom oblačno, ali uglavnom suho, dok prema večeri opet raste vjerojatnost za slabu susnježicu, možda i slab snijeg. Zapuhat će slab do umjeren sjeveroistočni vjetar, a bit će i hladnije s temperaturom uglavnom ispod četiri Celzijeva stupnja.

I u Slavoniji, Baranji i Srijemu oblačno, prolazno uz slabe oborine, ponegdje na granici kiše i snijega. Puhat će umjeren sjeveroistočni, istočni vjetar, a temperatura uglavnom između četiri i šest stupnjeva.

U Dalmaciji pak sunčano, povremeno uz malo oblaka prema jugu, većinom u zaobalju. Puhat će umjerena bura, a sjevernije od Šibenika i jaka pa i na udare olujna. Ugodnije zato u zavjetrini uz temperaturu između 11 i 14 stupnjeva.

Na sjevernom Jadranu pretežno sunčano, ali vjetrovito uz jaku na udare olujnu buru. Činit će se tako vrlo hladno, usprkos temperaturi malo iznad 10 stupnjeva. U oblačnom gorju zato jedva koji stupanj iznad nule, a povremeno će biti i slabog snijega, u višim predjelima moguće i uz koji centimetar pokrivača.

U NOVOM TJEDNU NA KOPNU

Novi tjedan na kopnu počinje podjednako hladno, no uz izgledna sunčana razdoblja. Ipak, od utorka promjenjivije: južina, porast temperature, kao i vjerojatnosti za mjestimičnu kišu, osobito u zapadnijim krajevima, dok u srijedu u gorju može biti obilnije količine.

Foto: Rtl Danas

U NOVOM TJEDNU NA MORU

Na Jadranu ponedjeljak u znaku slabljenja bura i barem djelomice sunčanog vremena. Od utorka po jakom na udare olujnom jugu, posebice u srijedu, a malo će popustiti u drugoj polovici tjedna. Svakodnevno valja računati na kišovite prilike, već u utorak obilnija kiša na širem riječkom području, a zatim moguće lokalno i duž ostatka obale. Temperatura s južinom malo viša, prije svega ona jutarnja.