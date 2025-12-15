Sunce probija oblake, jugo diže temperature: Evo kakav nas tjedan čeka

U novi tjedna ulazimo pod utjecajem anticiklone, u unutrašnjosti je izgledan prekid tmurno i sivog vremena, bit će češćih sunčanih razdoblja.

Ponedjeljak

Prijepodne u nizinama unutrašnjosti većinom oblačno s maglom i niskim oblacima, ponegdje je moguća i rosulja. U gorju i na Jadranu od jutra pretežno sunčano, samo je mjestimice moguća magla ili sumaglica. Vjetar slab, a temperatura na kopnu od -4 do 1, a uz obalu između 5 i 10 stupnjeva.

U nastavku dana će u središnjim i sjeverozapadnim predjelima biti sunčanih razdoblja, ali uz rijeke bi i dalje moglo ostati oblačno s maglom, a onda će navečer magle opet biti u većini predjela. Bez vjetra, a temperatura u magli oko 2, 3 stupnja, gdje se izdigne će biti nešto viša.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu će uz rijeke ostati oblačno i maglovito, drugdje će biti sunčanih razdoblja. Puhat će slab do umjeren jugoistočnjak, a temperatura do najviše 5, 6 stupnjeva.

U Dalmaciji pretežno sunčano i ugodno toplo, temperatura će biti između 13 i 18 stupnjeva. Veći dio dana slab vjetar, a onda će navečer zapuhati umjereno jugo.

Na sjevernom Jadranu i u gorju pretežno sunčano, u nizinama će biti magle, a navečer će postupno rasti naoblaka. Vjetar slab, a temperatura u gorju između 4 i 8, na Jadranu oko 13 stupnjeva.

Idućih dana

Još utorak uglavnom stabilno, ujutro magla, od sredine dana sunčana razdoblja, a onda će prema večeri rasti naoblaka. U srijedu će biti povremene kiše, u četvrtak još uglavnom u gorju, a zatim će prema vikendu opet biti češće magle. Sredinom tjedna će uz južinu osjetno rasti temperatura. Čini se da će i posljednji adventski vikend proći u znaku dugotrajne magle i niskih oblaka.

Na Jadranu od utorka promjenjivo, kiše će već popodne biti na sjevernom dijelu, navečer i u srijedu duž obale. Mogući su i pljuskovi, a onda u četvrtak kiša uglavnom prestaje. Zapuhat će umjereno, povremeno i jako jugo s kojim će i na Jadranu biti malo toplije. Za vikend promjenjivo, ali većinom suho.