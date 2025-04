Novi pljuskovi i pad temperature. Evo kad se vraća sunce i toplije vrijeme

Ujutro u unutrašnjosti i dalje oblačno, kišovito, ali i malo svježije. Puhat će umjeren sjeveroistočni vjetar. Na Jadranu sunčanije, ali vjetrovito - na sjevernom i srednjem dijelu bura će biti jaka ili vrlo jaka. Ujutro će u Dalmaciji i u Istri biti još kiše ili pljuskova. Temperatura između osam i 12, a na Jadranu 12 do 15 Celzijevih stupnjeva.

U drugom dijelu dana ostaje pretežno oblačno, ali kiša će slabjeti, a zatim i prestati u ovom zapadnom i sjevernom dijelu. Ono što će se danas

najviše osjetiti je pad temperature. Najviša će biti oko 13 ili 14 Celzijevih stupnjeva, a puhat će slab sjeveroistočnjak

Na istočnom dijelu, a pogotovo u Posavini kiša će padati cijeli dan, a lokalno su mogući i pljuskovi praćeni grmljavinom. Temperatura ipak viša nego u središnjem dijelu - bit će između 17 i 20 stupnjeva.

Na južnom dijelu Jadrana i danas će sunčana razdoblja prekidati povremeni pljuskovi, no ipak manje obilni i jaki nego što je to bilo jučer. Puhat će umjerena do jaka bura, a temperatura od 19 do 22 stupnja.

Smirivanje kiše i bure očekuje i sjeverni dio. Pljuskova će biti još na riječkom području, a kasnije poslijepodne prevladavat će sunčana razdoblja. U gorskom dijelu oblačno, kišovito i osjetno hladnije - najviša temperatura samo 11, 12 stupnjeva.

VRIJEME IDUĆIH DANA

U nedjelju i ponedjeljak još ima vjerojatnosti za poneki pljusak, no to se odnosi na gorski dio zemlje i unutrašnjost Dalmacije. Za ostatak se može reći da se vraćamo sunčanom i opet toplijem vremenu. Temperatura će krajem tjedna biti oko 25 Celzijevih stupnjeva.

Na Jadranu u nedjelju pa i u ponedjeljak mogući su lokalni pljuskovi - manje izraženi i obilni nego jučer i danas, a najizgledniji su u Dalmaciji i na krajnjem jugu. Idući tjedan bit će svakako sunčaniji i topliji tako da se vraćamo stabilnijem, za mnoge i ljepšem proljetnom vremenu.

