Nakon iznadprosječne topline, hladna fronta: Meteorologinja otkrila kad stiže promjena vremena

Ovih dana, a tako će nam biti i za vikend, temperature su iznadprosječne, imamo dosta sunčanog vremena, no svejedno nije posve stabilno pa nas za vikend čeka i pokoji pljusak! Iako smo u polju povišenog tlaka zraka, ima i vlage u atmosferi, no prava promjena vremena tek nam slijedi i to tamo početkom idućeg tjedna.

Subota će započeti sunčanim vremenom u unutrašnjosti. Uz rijeke, osobito u Podravini, moguća je kratkotrajna magla. Na Jadranu oblačnije, osobito na sjevernom dijelu gdje na riječkom području može biti kiše i prijepodne. Temperatura od 1 do 6, na Jadranu od 6 do 11 stupnjeva uz umjereno jugo.

Od sredine dana povremeno će biti prolazno više oblaka, a u nekim mjestima u Zagorju i Prigorju, mogući su i kratkotrajni pljuskovi. I sutra temperature visoke - 17 do 19 Celzijevih stupnjeva, a puhat će umjeren jugozapadnjak.

Na istoku najsunčanije, ali i najstabilnije vrijeme. Puhat će slab do umjeren jugoistočnjak i bit će toplo - do čak 20 stupnjeva!

Na Jadranu sutra više oblaka, osobito na srednjem dijelu i u zaleđu, a povremeno će iz njih biti i slabe kiše ili kakvog pljuska. Jugo će pojačati na jako, a temperature slične kao i prethodnih dana - uglavnom između 16 i 18 stupnjeva.

Na sjevernom dijelu, osobito na riječkom području i u gorskoj Hrvatskoj oblačnije, povremeno uz slabu kišu ili pljuskove. I ovdje će puhati jako jugo, u gorju jugozapadnjak pa će temperature ostati od 13, 14 u gorju, do najviše 16 na Jadranu.

Drugi dio vikenda neće donijeti neke veće promjene vremena - i dalje postoji mogućnost za pljuskove, uglavnom u gorskoj Hrvatskoj, ali onda početkom idućeg tjedna stižu nam veće promjene! U ponedjeljak krajem dana naoblačenje, u noći na utorak kiša, ali nakon prolaska hladne fronte osjetno zahladnjenje s kojim će u gorju opet biti i snijega!

Osim zahladnjenja i snijega, zapuhat će jak sjeverac koji će osjetno sniziti temperaturu - uglavnom se neće spuštati ispod 10, ali računajte da su utorak i srijeda prilično hladni i vjetroviti - pogotovo u usporedbi s ovom iznadprosječnom toplinom proteklih tjedana.

Na Jadranu slično - u nedjelju pretežno sunčano, a potkraj ponedjeljka novo naoblačenje s kišom i jakom, u utorak i srijedu olujnom burom! Bit će jakih pljuskova i grmljavine, ali temperatura se ovdje ipak neće tako značajno mijenjati.