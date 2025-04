Meteorologinja posebno upozorila na ova dva dana: 'Tada će pljuskovi biti najčešći'

Produljeni je blagdanski vikend na zadovoljstvo mnogih protekao uz obilje sunčanih sati te neuobičajenu toplinu kao i uglavnom suho vrijeme. Od utorka pa do subote bit će vrlo promjenljivo što će otežavati planiranje svih aktivnosti na otvorenom, no preporuka je redovno pratiti prognoze i upozorenja na mogućnost lokalno izraženijih pljuskova.

PONEDJELJAK

Prvi dio utorka bit će uglavnom suh te pretežno ili djelomice sunčan. Puhat će slab i umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na moru sjeverozapadnjak, uz obalu ponegdje i zapadnjak, a samo pod Velebitom već prema sredini dana i bura. Jutarnja temperatura većinom od 7 do 13 °C na kopnu te između 12 i 15 °C na moru.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj djelomice sunčano s promjenljivom naoblakom te već ponegdje i ponekim pljuskom, no češći će biti prema večeri, posebno u dijelu Posavine i na Banovini. Mogu biti i praćeni pojačanim vjetrom. Najviša temperatura od 22 do 25 °C. I na istoku će uz jak dnevni razvoj oblaka biti i povećane naoblake i mjestimičnih pljuskova. Lokalno mogu biti izraženiji, uz veću količinu kiše u kratko vrijeme te pojačan vjetar. I dalje vrlo toplo uz temperaturu oko 25 °C.

U Dalmaciji i u nastavku dana barem djelomice sunčano, a jači razvoj oblaka, time i lokalni pljuskovi očekuju se ponajprije u unutrašnjosti uz gorje, no poneki može stići i do obale. Temperatura od 22 do 25 °C. Puhat će sjeverozapadni vjetar na moru, a u unutrašnjosti većinom sjeverni. Nestabilnosti se očekuju i ponegdje u Gorskom kotaru i Lici, a poneki se neverin ne može se isključiti i u Istri te u Velebitskom kanalu. Najviše sunčana vremena na otocima, no i drugdje će biti sunčanih razdoblja. Temperatura od 19 °C u gorju do oko 24 °C koliko će biti na riječkom području i unutrašnjosti Istre.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

IDUĆIH DANA NA KOPNU

Sve do idućeg vikenda vrijeme će biti vrlo promjenljivo, pravo proljetno. Pritom će pljuskovi biti najčešći u četvrtak i petak kada će biti i najoblačnije. Temperatura zraka također će se malo sniziti posebno od petka kada će zapuhati umjeren sjeverozapadni, potom sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Za vikend raste vjerojatnost za nešto stabilnije vrijeme, osobito u nedjelju.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

IDUĆIH DANA NA MORU

I na moru idućih dana nestabilno vrijeme - dok će u srijedu tek tu i tamo biti ponekog pljuska, u četvrtak i petak bit će razmjerno česti, a potom prema nedjelji ponovno sve rjeđi.

Tekst se nastavlja ispod oglasa