Stižu frontalni poremećaji, meteorologinja najavila obilne pljuskove: 'Moguće su i pijavice'

Preko naših krajeva u utorak će se premještati ciklona i pripadni frontalni poremećaji, a s njom će stići i veća količina vlažnog zraka. Posebno će u drugom dijelu dana ponovno pristizati hladniji zrak. Bit će oblačno, kišovito, osobito na moru i vrlo vjetrovito.

Promjenljivo će biti i u srijedu te četvrtak koji će biti i prilično vjetrovit uz olujnu i orkansku buru, a potom ipak u nastavku tjedna uglavnom suho, na moru i uz dosta sunca.

UTORAK

Prijepodne uglavnom oblačno i u većini predjela s povremenom kišom, na moru mjestimice i grmljavinom, a bit će i obilnijih pljuskova. Najmanje kiše očekuje se na krajnjem istoku gdje će čak biti u dosta mjesta i suho. Na moru vrlo vjetrovito uz jako i olujno oštro, koje će već na sjeveru okretati na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Moguće su i pijavice.

U središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj poslijepodne i dalje tmurno, oblačno s povremenom kišom. Vjetar će biti slab, tek će navečer i u noći zapuhati sjeveroistočnjak. Temperatura od 8 do 10 °C. Na istoku uglavnom nekoliko stupnjeva toplije, moguće i do 15 °C u dijelu Podunavlja. Bit će oblačno i kišovito, mjestimice i uz veću količinu kiše, osobito prema večeri. Jugoistočnjak će biti slab i umjeren te će navečer polako okretati na sjeverni i sjeveroistočni vjetar.

U Dalmaciji vrlo vjetrovito uz jako i olujno oštro, odnosno južni vjetar, s kojim će i more biti i jače valovito, a kako će biti i jakih te obilnih pljuskova, treba računati i na plavljenje riva. Prema večeri će južni vjetar okretati na sjeverozapadni, prvo u sjevernoj Dalmaciji. Na zapadu će se već poslijepodne oborine postupno smirivati, no u gorju će nakon kraćih prekida ponovno u noći na srijedu biti susnježice. I vjetar će slabjeti. Temperatura će biti od 8 do 12 °C u gorju te između 12 i 15 °C na moru.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

Na kopnu i u srijedu i četvrtak još povremeno oborine, ali ipak u manjim količinama, posebno u četvrtak. Potom u nastavku tjedna uglavnom bez oborina, ali zadržavat će se tmurno vrijeme, povremeno i uz maglu, osobito za vikend kada će i vjetar sasvim oslabjeti. Od četvrtka opet hladnije, ali ipak primjereno dobu godine.

IDUĆIH DANA NA MORU

I na moru iduća dva dana još uz mjestimičnu kišu, pa i grmljavinu, češće ipak u srijedu dok će je u četvrtak biti još samo u Dalmaciji. Potom ipak suho te u petak i subotu čak većinom sunčano, a nedjelja će već pomalo biti oblačnija. No, ono što će također obilježiti vrijeme idućih dana je bura, koja će zapuhati u srijedu na sjeveru, a osobito će biti jaka u četvrtak. Slabjet će potkraj petka.

POGLEDAJTE VIDEO: Pao je snijeg i bit će ga još! Meteorologinja otkriva kakvo nas vrijeme očekuje za vikend