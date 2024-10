Ovo smo dugo čekali. Meteorologinja otkrila kakvo nas vrijeme čeka idućih dana

Vikend je počeo uz stabilne vremenske prilike, a i danas se vrijeme neće znatnije mijenjati. Polje visokog tlaka se i dalje zadržava nad našim krajevima, oslabljena fronta će se premještati u drugom dijelu dana preko sjevernih krajeva, a s jugozapada će stići po visini topliji zrak.

U ranim jutarnjim satima može još biti nešto više oblaka, posebno na istoku, no ipak veći dio prijepodneva bit će u znaku prevladavajuće sunčanog vremena. Zapuhat će jugozapadnjak u unutrašnjosti, posebno u gorju. Jutarnja temperatura bit će podjednaka današnjoj, od 5 do 10 °C na kopnu, a duž obale i na otocima između 14 i 18 °C. U središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj i poslijepodne dosta sunčanih sati. U početku uz još umjeren, u gorju i jak jugozapadni vjetar, no prema večeri će slabjeti. Bit će toplije nego danas uz vrijednosti najviše temperature od 21 do 23 °C. U Slavoniji, Baranji i Srijemu također u nastavku dana pretežno sunčano, prema večeri ponegdje uz umjerenu naoblaku, posebno u dijelu Podravine. Umjeren jugozapadni i zapadni vjetar do večeri će sasvim oslabjeti.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Temperature do 23 stupnjeva

Temperatura zraka bit će između 21 i 23 °C. U Dalmaciji najviše sunčana vremena uz ugodne vrijednosti poslijepodnevne temperature, većinom oko 23 °C - dakle podjednako kao i temperatura mora koje će biti malo do umjereno valovito jer će puhati većinom umjeren sjeverozapadni, uz obalu i jugozapadni vjetar. Vjetar će i na zapadu zemlje do večernjih sati oslabjeti, no svakako treba računati da će u gorju u ranim poslijepodnevnim satima jugozapadnjak još biti jak. Nešto više oblaka zadržavat će se s njim posebno uz gorje te na širem riječkom području pa se ne može lokalno isključiti mogućnost i za poneku kap kiše. Temperatura u gorju od 15 do 20 °C, a uz more i do 23 °C.

Kakvo nam vrijeme donosi idući tjedan?

Veći dio radnog tjedna obilježit će ugodno jesensko vrijeme uz temperaturu zraka primjerenu dobu godine. Bit će uglavnom suho, tek rijetko malo kiše može pasti u ponedjeljak, a svih dana bit će i dosta sunčanih sati. No, svakako treba računati i na češću jutarnju maglu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Na Jadranu također veći dio tjedna pretežno ili djelomice sunčano. U ponedjeljak na sjeveru ponegdje moguće vrlo malo kiše, a sredinom tjedna lokalno i uz maglu, dok će u drugoj polovini uz jugo povremeno stizati nešto više oblaka. Temperatura se neće puno mijenjati. Dakle, pred nama je razmjerno mirno i ugodno jesensko vrijeme.

Tekst se nastavlja ispod oglasa