Hladna fronta juri prema Hrvatskoj, onda sunce, pa opet pogoršanje. Evo gdje će padati snijeg

U nizinama će snijeg ipak češće izostajati. Hladni frontalni poremećaj danas stiže do naših krajeva, a preko nas će se razmjerno brzo premještati u drugom dijelu srijede. Još jedno pogoršanje stiže u petak, tada će snijeg imati malo više šanse u nižim predjelima, no ne i znatne.

SRIJEDA

Danas ujutro i prijepodne sve oblačnije, ali i vjetrovito uz umjeren i jak pa i na udare olujan jugozapadni vjetar, osobito u gorju. Kiša sve izglednija, mjestimična na zapadu i uz Jadran, česta već u Gorskom kotaru i Lici. No, bit će razmjerno toplo. Najniža temperatura viša od prosječno najviše dnevne temperature za ovaj dio studenog. U unutrašnjosti 12-13 °C, uz more 16-17 °C.

Sredinom dana u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj prolazno izraženija kiša, gdjegod može i zagrmjeti, a sve će to pratiti naglo okretanje vjetra na sjeverac. Uz to osjetan pad temperature na svega 4 °C, no nedovoljno za snijeg u nizinama, možda samo koja pahulja uz kišne kapi u najvišem gorju. Oborine prestaju navečer uz postupno smanjenje naoblake.

Na istoku čak i kišovitije, lokalno moguće obilnije količine u Posavini. I ovdje će osjetno zahladiti uz jak sjeverac, a prema večeri može biti susnježice oko gorja na zapadu Slavonije ili nakratko u Posavini.

U Dalmaciji nestabilno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, moguće i lokalnim nevremenom uz obilnu količinu kiše u zaobalju. Pritom jako na udare olujno oštro, lebićada, a navečer sjeverozapadnjak i bura s kojima će osjetno zahladiti.

Na sjevernom Jadranu sve manje kiše, zapuhat će nakratko jaka na udare olujna bura, prema otvorenome sjeverozapadnjak te će temperatura biti osjetno niža. U gorju kiša prelazi u susnježicu i snijeg, ali samo na planinama uz stvaranje tanjeg snježnog pokrivača.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

Kraći predah od oborina u hladniji četvrtak, no već navečer kreće još jedno slično pogoršanje. Najprije južina, česta kiša, a u petak okretanje na sjeverac i zahladnjenje pa će snijega biti u gorju, možda i ponegdje u nizinama, prije svega Posavine. No, sve to kratkog vijeka, vikend znatno sunčaniji. U dane vikenda jutra tako prilično hladna, moguće i uz izraženije minuse, ali već od nedjelje danju malo toplije, a početkom idućeg tjedna uz osjetno višu temperaturu. Dakle, bit će ovo samo kraći podsjetnik na skori početak klimatološke zime.

IDUĆIH DANA NA MORU

Na Jadranu u petak opet nestabilno, ponegdje obilna kiša i nevere, a probleme će ponovno stvarati okretanje jakog i olujnog oštra i lebićade na buru i tramontanu. Od subote razvedravanje, a ubrzo i sve ugodnije

