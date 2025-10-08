Meteorologinja najavila novu promjenu vremena: Uživajte u suncu dok još možete

Jutro će početi sunčanim vremenom u cijeloj zemlji. Lokalno je moguća i kratkotrajna magla ili niski oblaci, ali samo u kotlinama i u gorju. Temperatura od četiri do devet Celzijevih stupnjeva, na Jadranu od devet do 14 stupnjeva uz još uvijek jaku buru i sjeverac.

U drugom dijelu dana povremeno će biti i umjerene naoblake, ali ostat će suho. Oslabjet će i vjetar i puhat će slab sjeverac ili sjeverozapadnjak. Temperatura bez većih promjena oko 18.

U istočnim krajevima malo vjetrovitije. Puhat će uglavnom umjeren sjeverozapadnjak i bit će djelomice sunčano uz umjerenu naoblaku. Temperatura stupanj-dva viša nego jučer, oko 17 ili 18 stupnjeva.

Jug zemlje danas konačno manje vjetrovit. Bura i sjeverozapadnjak će uglavnom biti slabi do umjereni, a jaki i olujni udari mogući su samo na otvorenom moru. Bit će sunčano, kao i na sjevernom dijelu dok će u gorju i danas biti promjenjivo oblačno, ali suho i malo toplije nego prethodnih dana. Najviša temperatura na Jadranu oko 20, 21, a u Gorskom kotaru i Lici 15 do 17.

OSTALIH DANA NA KOPNU

Do kraja tjedna još će pomalo rasti temperatura - i jutarnja, ali i najviša dnevna. Tek tamo krajem tjedna ili početkom idućeg stiže nam novo naoblačenje uz kišu i južinu, a malo kiše u Podravini i Slavoniji uz oblačnije vrijeme bit će i u četvrtak.

OSTALIH DANA NA MORU

Na Jadranu sunčan i topao tjedan, ali u četvrtak samo na sjevernom dijelu pretežno oblačno uz povremenu, slabu kišu poslijepodne. U Dalmaciji cijeli tjedan sunčan i toplije nego prethodnih dana te svakako manje vjetrovito! Nova promjena vremena početkom idućeg tjedna, ali uz jugo i kišu ostat će toplo.