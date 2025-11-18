Meteorologinja najavila novo pogoršanje: Kiša, snijeg i tmurno vrijeme

U noći i ujutro umjereno ili pretežno oblačno, još u početku s kišom i pljuskovima, u gorju i snijegom, ali oborine će već prema sredini dana prestajati, a kiša će najupornija biti na jugu zemlje. Na kopnu slab do umjeren sjeverni vjetar, a uz obalu jaka i olujna bura, podno Velebita s orkanskim udarima, a na jugu i dalje jako jugo. Danas je osjetno hladnije – u unutrašnjosti od 1 do 5, na Jadranu između 8 i 13 stupnjeva.

U nastavku dana u središnjim i sjeverozapadnim predjelima postupno razvedravanje. Bit će i dalje promjenjive naoblake, ali i sunčanih razdoblja. Puhat će slab do umjeren sjeverni vjetar uz koji će sutra biti hladno, dnevna temperatura do najviše 8 stupnjeva.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu postupno vedrije; uz slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar bit će hladnije, temperatura i 10–15 stupnjeva niža od jučerašnje.

Na sjeveru Dalmacije vedrije, a na jugu ostaje većinom oblačno s kišom i pljuskovima, lokalno i obilnim. Puhat će umjerena i jaka bura, a na jugu će jugo slabjeti. Temperatura između 11 i 18 stupnjeva.

Na sjevernom Jadranu od sredine dana djelomice sunčano, u gorju će i dalje biti više oblaka, ali bit će većinom suho. Puhat će jaka i olujna bura s orkanskim udarima, a temperatura u gorju ispod 5 stupnjeva, uz obalu oko 12–13.

Do kraja tjedna

U srijedu djelomice sunčano, ali i još hladnije pa će ponegdje ujutro biti i mraza. U četvrtak opet oblačnije; kiše će biti uglavnom u gorju, zatim prema večeri i drugdje, a uz južinu će dnevna temperatura biti malo viša. Od petka izraženije oborine, u gorju će biti snijega, a koja pahulja moguća je i u nizinama središnje Hrvatske.

Na Jadranu u srijedu barem djelomice sunčano, malo kiše moguće je na jugu, a zatim od četvrtka opet oblačnije i nestabilnije. Kiša će češća i obilnija biti od petka pa će i vikend proći u tmurnom i kišnom vremenu. Bura će u srijedu oslabjeti, u četvrtak će zapuhati jugo koje će u Dalmaciji biti jako i olujno, a sjevernije će u petak i subotu puhati jaka i olujna bura.