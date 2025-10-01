Meteorologinja najavila naoblačenje i kišu: Evo kada bi se moglo smiriti i zatopliti

U srijedu će na vrijeme podjednako utjecati polje visokog tlaka u prizemnim slojevima koje se pruža sa sjevera od kuda će stizati i hladniji zrak, te ciklona sa središtem u Sredozemlju. Zbog razlike u tlaku zraka između ta dva sustava pred nama su vjetroviti dani, posebno četvrtak kada će bura na Jadranu biti i orkanska, no vjetrovito će biti povremeno i na kopnu gdje će biti prilično svježe pa će neki posegnuti za grijanjem.

SRIJEDA

Već će prijepodne duž obale puhati jaka bura, a i na kopnu će zapuhati uglavnom slab sjeveroistočnjak. Oblaka će posvuda biti dosta, a mjestimice može pasti i malo kiše, ponajprije u gorju te na otvorenom moru. Jutarnja temperatura od pet do devet Celzijevih stupnjeva, na moru između 13 i 18.

U središnjim i sjeverozapadnim predjelima poslijepodne u početku uz dosta oblaka, a zatim i sunčana razdoblja uz promjenljivu naoblaku. Bit će u većini predjela suho i puhat će slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Najviša temperatura od 13 do 16 stupnjeva.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu također promjenljiva naoblaka uz povremena sunčana razdoblja, a mjestimice i malo kiše. Zapuhat će slab do umjeren sjeverni vjetar i temperatura će biti uglavnom od 14 do 16 stupnjeva.

U Dalmaciji promjenjivo i nestabilnije uz tu i tamo malo kiše ili poneki pljusak, vjerojatnije u unutrašnjosti te na krajnjem jugu gdje kao i na otvorenom moru može zagrmjeti. Bura će prema večeri jačati pa će navečer već na udare ponegdje biti olujna.

U unutrašnjosti temperatura oko 16 Celzijevih stupnjeva, na uz more između 19 i 22 stupnja. Na sjevernom Jadranu većinom sunčano, no uz jačanje bure koja će navečer podno Velebita biti olujna.

U gorju više oblaka, ali i uz dulja sunčana razdoblja, potom navečer ponovno oblačnije uz mogućnost za mjestimice malo kiše. Vjetar će i u gorju jačati. U gorju svježe uz temperaturu od 10 do 14, a na moru i u Istri temperatura od 17 do 20 stupnjeva.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

U vjetrovitiji četvrtak povremene će kiše biti uglavnom u gorju, a u sunčaniji petak moguće na krajnjem istoku gdje će biti i više oblaka. I veći dio subote suh. Zapuhat će jugozapadnjak s kojim će nakon hladnog jutra danju biti toplije, a potkraj dana stiže jače naoblačenje sa zapada pa će nedjelja proteći uz povremenu kišu. Krajem nedjelje izgledno je smirivanje, a i početak novog tjedna trebao bi biti topliji.

IDUĆIH DANA NA MORU

Na Jadranu četvrtak vrlo vjetrovit uz olujnu i orkansku buru, a ponešto će oblaka biti na jugu gdje kao i u petak može pasti nešto kiše. Bura će do subote ujutro oslabjeti i okrenuti na jugo s kojim će se postupno oblačiti i već će kiše na sjevernom Jadranu biti u poslijepodnevnim satima. Nedjelja vrlo promjenljiva, a potom smirivanje.