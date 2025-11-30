Nestabilno u novom tjednu: Meteorologinja otkrila gdje bi moglo biti pljuskova i grmljavine

Uz polje povišenog tlaka zraka vikend protječe u većinom stabilnom vremenu, ali već će početkom novog tjedna biti nešto nestabilnije.

NEDJELJA

Od jutra pretežno sunčano, ponegdje će u kopnenim predjelima biti magle, osobito u gorju i Posavini. Puhat će slaba do umjerena bura, već prijepodne u okretanju na sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura na kopnu od -5 do 0, a uz obalu između 3 i 9 stupnjeva.

U nastavku dana u središnjim i sjeverozapadnim predjelima pretežno sunčano, navečer će sa zapada rasti naoblaka. Temperatura između 6 i 9 stupnjeva. U Slavoniji, Baranji i Srijemu pretežno sunčano. Vjetar slab, a uz vedrije nebo će temperatura biti nekoliko stupnjeva viša od današnje, uglavnom oko 8 stupnjeva.

U Dalmaciji većinom sunčano, bura će sasvim oslabjeti i okrenuti na uglavnom umjeren sjeverozapadnjak. Temperatura između 11 i 15 pa će na jugu, na suncu biti i ugodno. Na sjevernom Jadranu i u gorju u početku pretežno sunčano, zatim će prema večeri sa zapada rasti naoblaka, ali će ostati suho. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadnjak, u gorju jugozapadnjak uz koji će temperatura biti od 6 do 9 stupnjeva, a uz obalu oko 13.

IDUĆIH DANA

Početkom novog tjedna raste naoblaka, još će u ponedjeljak u kopnenim predjelima biti većinom suho, malo slabe kiše moguće je ponegdje u drugom dijelu dana i prema večeri te nešto češće utorak i opet u petak. Dnevna temperatura se neće previše mijenjati, a jutra će postupno biti manje hladna, još uglavnom u ponedjeljak češći minusi, a zatim uglavnom u plusu.

Na Jadranu u novom tjednu promjenjivo s povremenom kišom, lokalno su mogući i pljuskovi s grmljavinom, ali obilnih oborina ovaj put neće biti. Puhat će slabo do umjereno jugo, u Dalmaciji u srijedu povremeno i jako, a zatim će opet zapuhati bura. Dnevna temperatura bez veće promjene, a jutarnja prema kraju razdoblja malo viša.