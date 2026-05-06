Grmljavina, pljuskovi i obilna kiša: Meteorologinja otkrila gdje će biti najgore

Još jučer vrijeme se počelo mijenjati, iznad nas ima dosta vlage, a danas će se nastaviti slično što će biti uzrok nestabilnog i oblačnog vremena.

Srijeda će biti i vjetrovita, puhat će umjereno, na udare jako jugo - osobito na srednjem i južnom dijelu Jadrana, a u unutrašnjosti umjeren jugozapadnjak.

Jutro će u kopnenom dijelu još biti promjenjivo oblačno i suho, kao i na jugu zemlje, a najviše oblaka i kiše na sjevernom Jadranu te Lici i Gorskom kotaru. Jutarnja temperatura slična kao i prethodnih dana - između 10 i 14 u unutrašnjosti, i 14 do 17 na Jadranu

Poslijepodne će povremeno i u unutrašnjosti biti više oblaka, a s njima i povremene kiše ili pljuskova, moguće i s grmljavinom. Nastavit će puhati ovaj umjeren, u gorju sjeverozapadne Hrvatske na udare i jak jugozapadnjak, a temperatura se neće previše mijenjati u odnosu na danas - bit će 21 do 23 ili 24 Celzijeva stupnja

Na istoku zemlje poslijepodne promjenjivo oblačno, također je kasnije poslijepodne i navečer moguć i poneki pljusak, a u gorju zapadne Slavonije može i zagrmjeti. Temperatura malo viša nego u središnjem dijelu, između 23 i 26

U Dalmaciji u drugom dijelu dana također promjenjivo i vjetrovito. Puhat će umjereno do jako jugo, a temperatura bez veće promjene - između 20 i 22 stupnja. Povremeno će biti više oblaka, a iz njih i slabe kiše ili pljuskova

Jači, izraženiji pljuskovi uz grmljavinu više će biti u ovom sjevernom i srednjem dijelu, a obilna kiša padat će i u gorju. Zbog toga i temperatura ovdje nešto niža - uglavnom ispod 20 Celzijevih stupnjeva. Puhat će umjereno i jako jugo, u gorju jugozapadnjak.

VRIJEME U NASTAVKU TJEDNA

Do kraja radnog dijela još će biti promjenjivo, povremeni pljuskovi mogući su u većini unutrašnjosti u četvrtak i u petak dok su u subotu mogući uglavnom u gorju i unutrašnjosti Istre i Dalmacije.

Do petka temperatura oko 22 uz umjeren jugozapadnjak, a onda kako sada izgleda - vikend sunčan, suh i topao. Temperatura će se opet popeti i do 26, ponegdje 27 Celzijevih stupnjeva. Nova promjena vremena i južina stiže nam tamo negdje početkom idućeg tjedna

Na Jadranu u četvrtka i petak promjenjivo i kišovito, mogući su i izraženiji pljuskovi praćeni grmljavinom i jakom kišom, a u četvrtak još i jakim jugom. Od subote smirivanje vremena pa će i na Jadranu vikend biti sunčan, topliji, a prestat će i jak vjetar.

Nova promjena vremena uz jačanje juga s kojim će i malo porasti temperatura početkom novog tjedna. Kiša će najprije zahvatiti sjeverni i srednji dio Jadrana, a navečer cijelu obalu!

Slijedi nam nekoliko promjenjivih, pravih proljetnih dana. Bit će tu svega - i sunca i kiše, oblaka i jakog juga, a sve skupa trebalo bi završiti do vikenda koji će - kako sada stoje stvari - biti sunčan i topliji.