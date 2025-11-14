Nova promjena vremena nakon vikenda: Meteorolog otkrio gdje bi mogao pasti snijeg

U najavi je južina, nekima donosi glavobolju, ali će barem u unutrašnjosti za produženi vikend otjerati maglu i niske oblake. Anticiklona nam polako slabi, a ispred poremećaja na zapadu kontinenta u naše će krajeve stizati topliji zrak po visini.

PETAK

Ujutro još u nizinama česta, osobito na istoku gusta i dugotrajna magla. No, niskih oblaka bit će dosta oko sjevernog Jadrana, na širem riječkom području mjestimice uz rosulju, a smanjene vidljivosti može biti lokalno i duž ostatka obale, barem sumaglice. Naime, vjetar u početku slab, samo u gorju pojačan jugozapadni. Jutro malo manje hladno na kopnu, a svježe uz more.

Već do sredine dana u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj i pretežno sunčano. Naime, umjeren jugozapadnjak rastjerat će zaostale niske oblake, a u gorju će čak imati jake, lokalno moguće i olujne udare. Uz više sunca osjetno toplije, bit će oko 17 °C, lokalno i do 19 °C. I na istoku razbijanje magle, ali nešto ipak sporije, najkasnije u Posavini i Srijemu. Ovdje vjetar slab do umjeren jugozapadni, osobito u slavonskom gorju. Temperatura između 14 i 17 °C, ali gdje bude dugotrajnije magle osjetno niža.

U Dalmaciji većinom sunčano, malo oblaka tek u Zagori. Zapuhat će tek slabo jugo pa ostaje ugodno i ugodno toplo, između 17 i 20 °C. Više oblaka ostaje na sjevernom Jadranu, osobito oko Rijeke te u Gorskom kotaru, gdje se očekuje i povremeno malo kiše i slabe rosulje. Vjetar slab do umjeren južni, ali u višem gorju jak jugozapadni vjetar. Bit će između 16 i 18 °C, čak i ponegdje u gorskim krajevima.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

Za vikend pa i početkom novog tjedna na kopnu u znaku južine i iznadprosječne topline za studeni. U dane vikenda više sunčanih razdoblja, a od ponedjeljak raste vjerojatnost za povremenu kišu, ali bi utorak mogao ostati većinom suh. Od utorka ujedno i osjetno zahlađenje, ali bit će to one primjerene temperature za ovo doba godine. Oborine sve češće od srijede, u višem gorju možda i koja pahulja snijega pomiješana s kišom. No, o tom potom.

IDUĆIH DANA NA MORU

Na Jadranu vikend uz umjereno i jako pa i olujno jugo, ali će se tmurni oblaci uglavnom gomilati na sjevernom dijelu. No, od ponedjeljka povremena kiša duž cijele obale, moguće i obilnija, a kakvo takvo smirivanje donosi utorak uz kratkotrajnu buru. Naime, sredinom tjedna novo jače naoblačenje uz češću kišu, a i nešto nižu temperaturu.