Stižu pljuskovi s grmljavinom: Meteorolog prognozirao što nas čeka za Uskrs

Tjedan je započeo prilično kišovito na dijelovima Jadrana, na Kvarneru lokalno i rekordno za travanj pa je bilo i bujičnih poplava. Tako je u Rijeci u utorak ujutro izmjereno 109 mm kiše, što je rekordna 24 satna oborina za tu postaju, isto kao i u Omišlju tamošnjih 77 mm.

Slijedi nam jedan kraći predah od oborina, ali ne i južine. Naime, u zapadnom Sredozemlju sutra će ojačati ciklona, mi ćemo se nalaziti na prednjoj strani tih poremećaja i dalje uz južno strujanje. No, za razliku od ovih dana, stizat će nam prolazno nešto suši i topliji zrak.

SRIJEDA

U noći na srijedu razvedravanje, a u srijedu ujutro i prijepodne pretežno vedro i sunčano. Vidjet će se dobro ostaci i tragovi današnje "blatne" kiše na automobilima i prozorima. Opet vjetrovitije na moru uz jako i olujno, u Dalmaciji na udare orkansko jugo. Na kopnu temperatura ostaje iznad 10 Celzija, a duž Jadrana od 13 Celzija na sjevernom do čak 16 do 17 na južnom dijelu.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj pretežno sunčano, samo prolazno uz manje oblake, više onih slojevitih krajem dana. Vjetar slab, jugoistočni i južni, osjetno toplije nego jučer, ići će se do 24 Celzija, lokalno i do 25 Celzija. Toplo pa i sparno. Na istoku čak još malo toplije, najviša temperatura do 26 čak i 27 Celzija. No, uz slab do umjeren jugoistočni vjetar kasno popodne nešto više oblaka, najprije u Posavini, a navečer postoji i mogućnost za koji lokalni pljusak.

U Dalmaciji postupan porast naoblake, a prema večeri se mjestimice na jugu očekuje kiša ili kakav pljusak. Posvuda vrlo vjetrovito s olujnim jugom, na otocima i na otvorenome moguće orkanske jačine. Temperatura viša, između 20 i 23 Celzija. Na sjevernom Jadranu svakako sunčanije. Ne baš sasvim vedro, ali uglavnom suho. Više oblaka može povremeno biti samo u riječkom zaleđu. Jugo će opet jačati, osobito navečer kad može imati olujne pa i orkanske udare. Bit će oko 20 Celzija.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

Ostatak radnog tjedna na kopnu promjenjiv, mjestimice s kišom pa i u obliku pljuskova praćenih grmljavinom, osobito u četvrtak. No, za vikend dosta sunčanog vremena, osobito za Uskrs kada će i južina popuštati. Pritom ostaje iznadprosječno toplo, tek će jutra razvedravanjem od subote biti malo svježija.

IDUĆIH DANA NA MORU

Na Jadranu par oblačnijih i nestabilnijih dana, osobito na prijelazu s četvrtka na petak kada se opet očekuju izraženiji pljuskovi praćeni grmljavinom. No, potkraj petka postupno razvedravanje, napokon i slabljenje juga, a onda bi u danima vikenda trebalo prevladavati sunčano i razmjerno toplo za ovo doba godine.

