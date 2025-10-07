Kakvo vrijeme čeka Hrvatsku idućih dana? Pripazite, jutra bi baš mogla biti nezgodna

Nakon jake kiše i hladnog vremena, ciklona je sutra iznad Turske, a iznad našeg dijela jača polje visokog tlaka donoseći nam stabilno, sunčano i suho vrijeme

Sutra ujutro na Jadranu sunčano, ali još uvijek vjetrovito - puhat će bura i tramontana s jakim udarima osobito na srednjem i južnom dijelu. Temperatura ipak malo viša nego proteklih dana - za 3 ili 4 stupnja pa će u unutrašnjosti biti oko 7, a u gorskom dijelu bit će oko 3 Celzijeva stupnja. Na Jadranu također malo toplije - između 10 i 14

Prema sredini dana u unutrašnjosti sunčano uz umjerenu naoblaku i uglavnom slab sjeverni vjetar. Najviša temperatura porast će u odnosu na protekle dane i bit će između 16 i 18

U Dalmaciji sunčan i malo manje vjetrovit dan

Na istoku također umjerena naoblaka, a povremeno - i to osobito u gorju zapadne Slavonije moguća je slaba kiša ili slab pljusak. Puhat će umjeren sjeverozapadnjak, najviša temperatura 15 ili 16 Celzijevih stupnjeva

U Dalmaciji sunčan i malo manje vjetrovit dan, ali na krajnjem jugu bura i tramontana još će imati jake udare. Temperatura oko 20, jedino u zaleđu malo niža

I na sjevernom dijelu sunčano, a više oblaka bit će u unutrašnjosti Istre i u gorskom dijelu gdje poslijepodne uz povećanu naoblaku može pasti i malo kiše. Toplije, na Jadranu 18 do 19, a u gorju 14 do 15 stupnjeva!

Često će biti ujutro magle

Cijeli ovaj tjedan neće biti većih promjena vremena. Prevladavat će sunčano, bit će i osjetno toplije - pogotovo u usporedbi s proteklim danima! Vraćamo se uobičajenim temperaturama za doba godine - uglavnom 18 do 20, 21 stupanj. Često će ujutro biti magle koja se u subotu može i dulje zadržati - do sredine dana.

I na Jadranu miran tjedan što se tiče vremena. Prevladavat će sunčano, stabilno i malo toplije, a ono što je važno je da će oslabjeti vjetar. Uglavnom noću burin, a tijekom dana umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Spomenimo i da je temperatura mora još uvijek između 19 i 22 stupnja.