Vrijeme se okreće naglavačke: Južina, pijesak iz Afrike i kišna bomba s mora

Kraj ovog tjedna donosi slabljenje anticiklone i početak višednevne južine. Ostaje razmjerno toplo za doba godine, ali ispred poremećaja na zapadu i sjeverozapadu kontinenta, u tom južnom i jugozapadnom strujanju, stizati će nam vlažniji zrak sa Sredozemlja. No, povremeno će biti i povećane količine saharskog pijeska u atmosferi, osobito početkom i sredinom novog tjedna.

NEDJELJA

Ujutro još barem djelomice, na istoku i jugu i pretežno sunčano. No, porast će naoblaka na zapadu zemlje, osobito oko Istre i Kvarnera gdje već do sredine dana mjestimice može pasti i koja kap kiše. Zapuhat će na kopnu slab do umjeren jugozapadni i jugoistočni vjetar, a na moru umjereno jugo. Samo jutro podjednako svježe, na kopnu i prohladno. Najniža temperatura od 4 do 8 °C, a duž obale i na otocima oko 12 °C.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj sve oblačnije, ali uglavnom suho, a uz umjeren, u gorju jak jugozapadni vjetar temperatura ostaje visoka za doba godine, oko 22-23 °C.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu sutra najviše sunčanog vremena, iako i ovdje uz sve više oblaka, ali tmurnijih tek krajem dana. Ovdje slab i umjeren jugozapadni ili jugoistočni vjetar, a temperatura još viša, bit će ponegdje i do čak 24 °C.

U Dalmaciji pretežno oblačno, osobito prema sjeveru i u zaobalju, gdje se očekuje i malo kiše, a drugdje tek kasnije navečer. Jugo umjereno i jako, a temperatura oko 20 °C.

Na sjevernom Jadranu oblačno uz sve izgledniju povremenu kišu, češću krajem dana i navečer, osobito na širem riječkom području. Puhat će umjereno i pojačano jugo, u gorju na udare jak jugozapadnjak. Temperatura malo niža, oko 18 °C.

U NOVOM TJEDNU NA KOPNU

U unutrašnjosti idući tjedan u znaku južine. Prvi dani oblačniji uz povremenu kišu, koja će češća, a lokalno i obilnija biti u Gorskom kotaru i Lici. Mali predah i razvedravanje u srijedu, ali o četvrtka opet promjenjivije uz sporadičnu kišu ili pljuskove. Ostaje razmjerno toplo, a znatno toplije bit će i jutarnjim satima, dok je manje osvježenje moguće nakon petka, ali o tome u idućim prognozama.

U NOVOM TJEDNU NA MORU

Na Jadranu oblačno, kišovito i vjetrovito, osobito u ponedjeljak i utorak. Puhat će lokalno i olujno jugo, a izgledni su izraženiji pljuskovi praćeni grmljavinom, osobito na sjevernom dijelu. I ovdje djelomično razvedravanje u srijedu, prije novog naoblačenja koje stiže tijekom u četvrtka. Temperatura u postupnom porastu, ali jugo će potrajati sve do petka.

