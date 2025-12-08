Dalmacija će se grijati na čak 17 stupnjeva, ali zato u unutrašnjosti potpuno drugačija slika

Slijede nam stabilnije prilike i to barem do sredine mjeseca. Neće biti većih promjena, a samo malo vlage okrznut će nas uz premještanje frontalnih poremećaja sjevernije od naših krajeva. Pritom nam idućih dana po visini stiže i malo topliji zrak. No, kao što to obično biva, u ovo doba godine takve okolnosti ne znače svuda i sunčane prilike.

PONEDJELJAK

Ujutro na kopnu opet oblačnije, u nizinama uz gustu pa i dugotrajnu maglu, a na krajnjem sjeverozapadu zemlje sporadično i uz slabu rosulju. Sunčana razdoblja doduše moguća u gorju, dok će duž Jadrana sunčano i prevladavati, osobito u Dalmaciji. Puhat će samo u početku slaba do umjerena, mjestimice pojačana bura ili tramontana. Na kopnu hladnije jutro, a prohladno i duž jadranske obale.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj ostaju niski oblaci, ne svugdje i dalje magla, ali tek je na vrhovima gorja moguće malo sunca. Temperatura između 6 i 8 °C.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu oblačno, ali se lokalno oko slavonskog gorja na zapadu ti oblaci nakratko izdignu. Vjetar će uglavnom izostajati, a temperatura slična jučerašnjoj, bit će oko 7 ili 8 °C.

U Dalmaciji zato obilje sunca i vedrine. Bura i tramontana će oslabjeti, ostaje tek slab do umjeren sjeverozapadni vjetar na otvorenome moru. Bit će tako ugodno na 15 do 16 čak ponegdje 17 °C.

Na sjevernom Jadranu pretežno sunčano, a sve manje oblaka bit će i u Gorskoj Hrvatskoj. Bura će sasvim oslabjeti pa se navečer uz zapadnu obalu Istre očekuje sumaglica, možda i magla. Uz more zato ugodno, oko 14 do 15 stupnjeva, a malo toplije i u gorju, uglavnom do 9 °C.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

U unutrašnjosti jutra hladna, u nizinama maglovita, a veća šansa za uhvatiti par sunčanih sati sredinom dana postoji u utorak i osobito srijedu, kada bi uz jugozapadni vjetar moglo biti osjetno toplije. No, ostale dane magla dugotrajnija, a u toj niskoj naoblaci i temperatura će tijekom dana ostati osjetno niža, izglednije u drugoj polovici tjedna.

IDUĆIH DANA NA MORU

Na Jadranu pretežno sunčano, posebice u Dalmaciji. No, i ovdje uz samu obalu može izostankom značajnijeg vjetra biti magle i sumaglice, posebice uz zapadnu obalu Istre. Do vikend tih niskih oblaka nakratko može biti i drugdje. Temperatura bez veće promjene, jutro prohladno ili svježe, a danju sasvim ugodno.