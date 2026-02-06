Ciklona i dalje ne popušta: Meteorologinja otkrila gdje će biti najgore

Pod utjecajem ciklone u Jadranu će jugo opet jačati na jako i olujno, bit će promjenjivo i pretežno oblačno s povremenom kišom.

PETAK

U petak ujutro umjereno ili pretežno oblačno, u unutrašnjosti će biti magle, a u gorju i uz obalu i kiše i pljuskova. Na kopnu slab do umjeren vjetar s juga, a na moru jako i olujno jugo, koje će već prijepodne na sjevernom dijelu okrenuti na sjeverozapadnjak i buru. Temperatura na kopnu od 1 do 6, a na Jadranu između 7 i 12 stupnjeva.

U nastavku dana u središnjim i sjeverozapadnim predjelima promjenjivo ili pretežno oblačno, bit će i povremene kiše. Vjetar slab, a temperatura uglavnom od 7 do 10 stupnjeva.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu promjenjivo sa sunčanim razdobljima, a oblačnije će biti u Posavini gdje je moguća i povremena slaba kiša. Uz južinu temperatura iznad prosjeka, lokalno će biti i oko 15 stupnjeva.

U Dalmaciji većinom oblačno s kišom i pljuskovima, prema jugu i lokalno izraženim. Jako i olujno jugo će okrenuti na zapadnjak i jugozapadnjak, navečer i sjeverozapadnjak te će slabjeti. Dnevna temperatura između 11 i 15 stupnjeva.

Na sjevernom Jadranu i u gorju oblačno s povremenom kišom, rijetko je moguća i obilnija oborina, a u višem gorju može pasti i malo susnježice ili snijega. Jugo će okrenuti na sjeverozapadnjak pa i buru. Temperatura u gorju od 3 do 9, a uz obalu oko 10, 11 stupnjeva.

IDUĆIH DANA

Za vikend bez većih promjena - bit će umjereno ili pretežno oblačno s povremenom kišom, a u nedjelju će biti i magle. Idućih dana temperatura ostaje iznad prosjeka, osobito dnevna koja će često biti i iznad 10 stupnjeva. U novom tjednu vrlo slično - bit će dosta oblaka, povremeno i malo sunca, ali i kiše. Temperatura će se od ponedjeljka malo sniziti.

Na Jadranu promjenjivo, ponegdje i pretežno oblačno, bit će kiše i pljuskova, lokalno i obilnih, osobito u ponedjeljak u Dalmaciji, a onda u srijedu duž obale. Bit će manje vjetrovito. Temperatura se neće previše mijenjati - jutarnja ostaje oko 10, a dnevna i do 15 stupnjeva.