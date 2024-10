Bablje ljeto u listopadu! Meteorologinja otkrila do kada će trajati ova idila

Stabilno vrijeme nastavlja se i dalje pod utjecajem anticiklone. Zbog toga će i dalje jutra počinjati maglom i niskim oblacima u kopnenom dijelu zemlje i trajati dobar dio prijepodneva, osobito u središnjem dijelu oko Zagreba, Karlovca, u Zagorju, dok će istočnije biti više sunca. Na sjevernom Jadranu ujutro oblačnije, može pasti još malo kiše, ali u Dalmaciji ostaje sunčano.

Oko sredine dana magla i niski oblaci počet će se razbijati pa će poslijepodne biti sunčanije u odnosu na proteklih nekoliko dana. Bit će i koji stupanj toplije, uglavnom oko 20 stupnjeva. Pretežno sunčan dan i na istoku uz slab vjetar i temperaturu 21 ili 22 stupnja, što znači i ovdje malo toplije od prosjeka za kraj listopada.

Na jugu zemlje nastavlja se bablje ljeto. I sutra toplo - između 22 i 24 Celzijeva stupnja, a toplo je i u moru - 21 ili 22. Počet će puhati jugo, sutra još uglavnom slabo.

Nakon malo oblačnijeg jutra, i na sjevernom dijelu poslijepodne pretežno sunčan dan. Sunčano i toplo bit će i u gorskoj Hrvatskoj, a puhat će slabo jugo.

Ni sljedećih pet dana neće se puno toga mijenjati. Jutra će počinjati maglom i niskim oblacima koji će trajati dobar dio dana koji će od ovog vikenda biti kraći i zbog zimskog računanja vremena, a temperatura ostaje slična, malo niža tamo sredinom idućeg tjedna. Temperatura će najviše ovisiti o duljini trajanja magle, no i dalje je to toplo s obzirom na to da je kraj listopada!

Na Jadranu pravo bablje ljeto, nakon sunčanog vikenda slijedi sunčan i topao tjedan! Još kad se uzme da je i more, osobito u Dalmaciji oko 21, negdje i 22 stupnja, trebalo bi uzeti godišnji i iskoristiti ove sunčane dane!

