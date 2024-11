Vikend topliji i sunčaniji, a onda novi preokret. Meteorolog otkrio kada stiže promjena

Prolaskom fronte, tlak ponovno naglo raste, a time završavamo ovih par meteorološki dinamičnih, ali i mnogima biometeorološki izazovnih dana. U subotu već znatno stabilnije i povoljnije pod utjecajem anticiklone, a pritjecat će nam i postupno topliji zrak.

SUBOTA

Subotnje jutro još vrlo hladno. Pogodovat će tome uglavnom noćna vedrina, mogući su izraženiji minusi na kopnu, bit će i -5 °C, a i niže u predjelima sa snijegom pa se svakako, osim mraza, očekuje i poledica. Mjestimice po kotlinama i uz rijeke može biti magle, lokalno samo i one nešto dugotrajnije. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadnjak u sjevernijim kopnenim krajevima te na istoku, a na moru umjerena bura i tramontana, jaka na južnom i dijelu srednjeg Jadrana. No, mraz moguć i ponegdje uz samo more, izglednije na manje vjetrovitom sjevernom dijelu.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj pretežno sunčano, čak i potpuno vedro. No, bit će toplije nego u petak, točnije, znatno manje hladno. Temperatura je to oko 7-8 °C, nešto niža ostat će još uvijek u gorju. I na istoku prevladavajuće sunčano i malo toplije, dovoljno da se otopi preostali tanki snježni pokrivač. No, činit će se prohladno uz slab do umjeren sjeverozapadni vjetar.

U Dalmaciji obilje sunca i vedrine, tek na otvorenome moru prolazno malo oblaka. Tramontana postupno slabi, ali s njom svježe i prohladno na 11-12 °C, u zaobalju oko 7 °C. Na sjevernom Jadranu pretežno sunčano i prohladno, a bura će gotovo sasvim oslabjeti. Dapače, kasnije navečer ponovno kreće južni i jugozapadni vjetar, ali ne odviše jak.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

U unutrašnjosti u nedjelju tek malo manje hladno i mrazno jutro, ali danju osjetno toplije, a iznadprosječno toplo zadržat će se i tijekom idućeg tjedna. U ponedjeljak više oblaka samo u gorju, ali od utorka posvuda promjenjivije uz kišu, najizgledniju s utorka na srijedu.

IDUĆIH DANA NA MORU

I na Jadranu po južini postupno toplije, kako noću, tako i danju. No, već oko Istre i Kvarnera počet će se skupljati oblaci, oni tmurniji od ponedjeljka, mjestimice s kišom. Sredinom tjedna oblačnije i promjenjivije duž ostatka obala.

