Zoran Milanović: 'Nema više, ovo je zadnji tango'

Predsjednik Republike Zoran Milanović u petak je počeo prikupljati potpise birača za kandidaturu za predsjednika Republike Hrvatske. Obilazi u petak i Varaždin s istom namjerom.

"Uz Međimurje sam i osobno i politički dosta vezan, zato sam odabrao na početku Čakovec, kao 'good luck', sreća. Volim sve gradove, ali ima puno godina da sam odavde kretao u političke kampanje. Ovo je zadnja. Nema više, ovo je zadnji tango. Nadam se - sa stilom", poručio je Milanović.

Dodao je Milanović da je za posljednje predsjedničke izbore sa skupljanjem potpisa krenuo iz Pule, a tamo će opet ići u subotu. "Nećemo predugo skupljati potpise, nekoliko dana, predati i obilaziti Hrvatsku kao i zadnjih pet godina", kazao je aktualni predsjednik.

Na novinarsko pitanje misli li da će uspjeti "obraniti" svoj mandat jer posljednjih dvoje predsjednika to nije uspjelo - rekao je uz smijeh: "To je zato što nisu imali slogan 'Predsjednicu za predsjednicu', tko im je kriv?"

"Vjerujem da ću dobiti povjerenje ljudi za još pet godina i to je to. Ono što je bilo ranije, bilo je. Pet godina je iza mene. Onaj tko je zadovoljan onime što sam radio, govorio i na što sam ukazivao dat će mi podršku. Naravno, neće svi jer ne možeš nikada polaziti od toga da se sviđaš svima i da svi odobravaju ono što radiš. To naprosto u životu nije tako, oni koji to misle o sebi moraju poraditi na sebi", istaknuo je Milanović.

O stanju anketa kaže da se može dogoditi svašta i da one nisu precizne, iako je većinom u Hrvatskoj stvarna situacija bila približna onoj na anketama. "Sve je pitanje povjerenja između tebe i ljudi", poručio je.

Objasnio je kakva će biti kampanja: "Kampanja će biti drugačija zato što sam sada predsjednik. Druga je pozicija. Oni koji me sada žele zamijeniti i doći raditi ovaj posao, obnašati ovu dužnost, oni neka govore, a ja sjedim na obali rijeke i gledam. Nije riječ o strateškoj odluci, to je procjena. U pet godina sam govorio puno i oni koji su to prepoznali, vjerujem da će podržati. Vjerujem da ću pobijediti".

Podsjetimo, prvi krug predsjedničkih izbora održat će se 29. prosinca.

