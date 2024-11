Mjesec dana je do predsjedničkih izbora, no aktualnog predsjednika Zorana Milanovića jedva se čuje dok su svi ostali kandidati itekako sveprisutni i glasni. Politički analitičar Krešimir Macan u razgovoru za RTL Direkt prokomentirao je aktualnu situaciju s kandidatima, strategijama i sloganima.

Krešo mislim da smo dobro dijagnosticirali da Milanovića nema. Je li to strategija?

Da. To je promišljeno. Svaki put kad smo pričali o tome kad mu raste rejting rekli smo da mu raste rejting kad ne priča.On se toga drži u kampanji. Treba podsjetiti da i zadnji put, nakon 'Predsjednika s karakterom' nije ništa radio. Jer su se svađali Škoro i Kolinda i on ih je pustio. I imali smo sve one silne kandidate, i Peovićku, Kolakušića, koga sve nismo imali i njih je pustio da se svađaju. I onda je on samo došao, pojavio se, prošetao kroz drugi krug.

Sad kad šuti, prozivaju ga zašto šuti. Kad govori, isto nije dobro….kakva je to razina komunikacije, stalno nekog vrijeđa…

On je kad je pala kampanja za parlamentarne izbore rekao da treba pohapsit ustavne suce i djecu uzet za taoce. I tada je nastala panika jer njegovi PR-ovci to nisu mogli iskontrolirat. To je bilo izvan svake kontrole. Dakle, bolje mu je da šuti. On će se pojavit u jednom trenutku iako je već sad pitanje hoće li ići u sučeljavanje. Ja mislim ako nastavi s ovom politikom da i neće ići u sučeljavanje. On je favorit u ovom trenutku i ne treba mu sučeljavanje u prvom krugu.

'Predsjednika za predsjednika'. Kakav ti je slogan?

Odličan. Makar je već bio korišten, ali slogani se ponavljaju. Pogođen je. Nisam našao niti jednu osobu koja je rekla da je loš slogan.

To je bio Tuđmanov slogan. To je isto neka poruka.

Nije to svjesno bilo. Tražili su što nakon 'Predsjednika s karakterom'. I onda je 'Predsjednika za predsjednika' Boris Malešević složio. Sigurno nije išao gledati u arhivu u 1997., ali netko mu je to iskopao. Nema veze s Tuđmanov ovaj slogan koji dobro radi u ovoj kampanji. A to što je bio Tuđmanov mu samo može pomoći za ove birače koje lovi na desno.

Je li onda detuđmanizator ili tuđmanizator?

On je negdje između. On ne priznaje Dan državnosti, od Tuđmana lovi što može. On zbilja ide od jedne krajnosti do druge.

Što kažeš na Dragana Primorca. Donijet će bačvu svete vode na Pantovčak. Hoće li ikoga privući ovakvom kampanjom koji vodi?

Prije nije imao kampanju, sad je ima. Prije je išao nešto po terenu, ali to nije bilo dovoljno. Sad se pojavila neka kampanja, pa će vidjeti sad na rejtingu kakav je rast. Nepravedni smo prema njemu kad ljudi kažu da je on loš kandidat izabran. Nije on loš kandidat. On je u prvom istraživanju u 7. mjesecu bio na 28, a Milanović na 32, a Selak Raspudić na 20. Od Ipsosa. Oni su znači tada bili samo na četiri posto razlike. Ali on očito u kampanji nije postigao da tu razliku zadrži. I Milanović se odmaknuo, a on pao. Imali smo večeras dobru zezanciju. Imaš one HDZ-ove botove. Kad kažeš lajkajte. I ti pošalješ HDZ-ovce da lakaju sliku njega i Mesića. Ne može to. Neće to naprijed.

Izvjesno je da Primorac i Milanović idu u drugi krug, Može li se išta dogoditi nepredviđeno, kao recimo na izborima 2000. kad je iskočio Mesić?

To jest izvjesno, ali uvijek je moguće neko iznenađenje ako netko napravi neku veliku grešku. Ali računajući da su iza oba kandidata dvije velike stranke vrlo je izgledno da će oni proći. Selak Raspudić je najbolja alternativna kandidatkinja, ali njoj fali ta podrška neke velike stranke da bi prošla u drugi krug.

Zanimljivo da imamo dvije kvalitetne kandidatkinje. Imaju li Marija Selak ili Ivana Kekin šanse za drugi krug?

Teško, ali one su se ionako kandidirale da bi učvrstile svoju bazu. Kekin prije svega zbog Možemo! u Zagrebu jer dolaze lokalni izbori. I ima ona taj stabilan rejting oko 10-ak posto. Možda bolje radi Selak Raspudić koja nema uopće stranku, a ima otprilike sličan rejting. Ja bih im sugerirao da idu na izbore u Zagreb. Sigurno bi mogle ostvarit dobar rezultat.

Marije Selak šteti i otežava to što nema stranku iza sebe?

Otežava joj jer nema novce, financije. Ona čak nema ni prihode od svoja dva mandata jer to sve ide Mostu. Oni rade sve bez novaca.

Što bi se dogodilo da ona uđe u drugi krug?

Bilo bi veselo. letjelo bi perje. Ona bi bolje čupala Milanovića nego Primorac.

Bi li bilo neizvjesnije?

Pa, imali bi izbor.

Imamo i Miru Bulja, predsjednika iz naroda. Je li mu se isplatila ova kampanja? Je li to njemu uopće treba?

On ide to zbog Mosta. Most je u krizi. I sad da bi dokazao da funkcioniraju morali su gurnuti bilo koga za kandidata. A on se voli pokazivati. I on će to vojnički odraditi.

Što sa sučeljavanjima? Milanović se neće odazvati?

Ako gledamo taktički, on bi u prvom krugu to zbilja trebao izbjeći jer ima tih patuljaka kandidata masu i onda bi svi oni njega napadali i njemu se obraćali. Što mu to treba. On ih može ispoštovat, ali i da ih ne ispoštuje opet je favorit i ulazi u drugi krug.

Je li ima ikakve šanse da se odluče izbori u prvom krugu?

Ne, zato što ima previše kandidata. Ova četiri kandidata nose 80 posto glasova. Dakle, već se podijelio taj teren. Sigurno će Primorac nešto narast. Tako da teško.

Krešo mjesec dana ključnih je ispred nas. Sutra je 29.11, znači još točno mjesec dana. Slijedi kampanja, što nas čeka? Hoće li biti zanimljivo?

Ne, bit će dosadno. Kampanja će biti dosadnije nego ikad. nećemo ni znati da je kampanja u tijeku jer Milanović u njoj ne sudjeluje.Kampanja će se izgubit u ovom božićnom ludilu.