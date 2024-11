Plenković: 'Najvažnije je da Milanović bude prošlost'

Predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković uz domaćina, ministra vanjskih i europskih poslova Gordana Grlić Radmana, potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske i ministra prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Branka Bačića i ministricu kulture i medija Ninu Obuljen Koržinek otvorit će obnovljenu zgradu Ministarstva vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske. Premijer Plenković obratio se javnosti.

Na početku je rekao da mu je veliko zadovoljstvo što je na Zrinjevcu i što je zgrada obnovljena. Zahvalio je ministrima koji su sudjelovali u obnovi. Dodao je da smo došli do faze kada se u centru Grada odvijaju završne faze obnove zgrada nakon potresa.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ovo je zahtjevam proces, treba vremena i sredstava. Mi smo ta sredstva pribaili", rekao je Plenković te najavio da će nastaviti intenzivno obnavljati Zagreb i Banovinu.

Komentirao rast BDP-a

"Jako dobra vijest DZS, rast BDP je 3.9 posto. Pokazuje se da Hrvatska raste puno brže nego drugi, četiri puta brže nego druge članice. BDP u ovoj godini trebao bi biti 3.6 posto. Ohrabruje rast izvoza i tu možemo govoriti o zdravom rastu", kaže Plenković.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Najavio je da će BDP rasti i u sljedećoj godini.

"Povećat ćemo naš BDP duplo u devet godina. Građani će to osjetiti na ekonomskoj razini. Već 15 kvartal za redom BDP rade", rekao je.

Pregovori sa sindikatima

"Napor koji smo napravili s novim zakonom i uredbama nitko nije htio napraviti 30 godina.", rekao je Plenković.

"Uredbama smo povećali plaće za prosječno 32 posto. Mi razgovaramo sa sindikatima i stalno unapređujemo položaj hrvatskih radnika. Treba biti umjeren u zahtjevima, nije normalno da nam bude prevelik udio koji se odnosi na plaće. Inflacija se smanjuje, pozicioniramo Hrvatsku u srce EU-a, zaokružujemo naš međunarodni položaj koji je dodatno garniran A investicijskim rejtingom", kaže premijer.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ponovio je da razgovaraju sa sindikatima i brinu se o radnicima.

O Berošu

Rekao je da nikad od SOA-e nikad nije dobio nikakve informacije o aferi u zdravtstvu, niti da je Beroš imao ikakve kontakte s Petračem.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Na pitanje je li za slučaj Vilija Beroša trebala znati SOA, odgovara: "Pitajte njih."

Ministrica Irena Hrstić će formalno preuzeti posao kad je 6. prosinca potvrdi Sabor. S Vilijem Berošem se, kaže, nije još čuo, a na pitanje kada će, kaže: "Vidjet ćemo".

"Zahvaljujući njemu jučer smo imali predstavljanje nove ministrice", oštar je Plenković.

Tajni letovi

Plenković o tajnim letovima kojima se migranti vraćaju u Hrvatsku kaže kako se ti letovi odvijaju već duže vremena, ali da u njima nema ništa neobično. Tvrdi da su svi podaci o njima već objavljeni na MUP-ovim stranicama.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Hrvatska sigurno nije zemlja prvog dolaska, to je sigurno. Ako netko dođe do Hrvatske, to znači da ga vlasti u drugim zemljama nisu registrirale", kaže dodajući da je pakt o migracijama rutinska stvar.

Predsjednički izbori

Rekao je da je HDZ ozbiljna stranka i da su spremni za predsjedničke izbore. Ponovio je da Primorca potupiru i koalicijski partneri Domovinski pokret...

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Najvažnije je da Milanović bude prošlost, a Primorac budućnost", rekao je. Dodao je da su bitni glasovi od prikupljanja potpisa.

Irska nije obećana zemlja

"Išli smo u EU kako bismo svojim građanima omogućili slobodu kretanja. Nada se da će se Hrvati sada vraćati u Hrvatsku jer su im uvjeti bolji nego tamo. Ustvrdio je da su migracije unutar EU dvostrani proces.

"Predano radimo i povratak naših građana bit će sve veći", rekao je Plenković.