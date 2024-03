Predsjednik Republike Zoran Milanović sudjeluje u ponedjeljak na svečanoj sjednici u povodu obilježavanja Dana Sveučilišta u Zadru gdje je predviđeno i njegovo prigodno obraćanje.

"Iako nemam djedovine ovdje, roditelji su mi dali ime koje se može povezati sa Zadrom. Posjetio sam prošle godine Sveučilište. Ima manje studenata nego prije. Volio bih da ima i stranih studenata, ali ne samo onih koji se dođu okupati. Smanjio se broj sa 6000 na 4500 studenata što je dobro. To je pretpostavka kvalitete", rekao je predsjednik na početku obraćanja.

"Ja sam lijevo orijentiran. Na američkim sveučilištima se odmah dijele na desne i lijeve. Država ovo plaća, ali daje autonomiju i od stranačkih stvari", rekao je i nastavio o bivšim rektorima. Nabrojao je sve bivše i naglasio kako ni jedan nije bio političar i smatra da je to izuzetno bitno. Naglasio je da politički ljudi nemaju što raditi na čelu sveučilišta.

"Nacija je puno više od zgrade i tvrde materije, a znanje jača".

O Turudićevu automobilu

Upitan je da komentira propucani automobil Ivana Turudića. "Nisam siguran da se uopće ranio. To je prvi automobil koji je sam počinio samoubojstvo. To se dogodilo prije mjesec dana, ali gospodin je odmah dobio blindirani automobil, on to voli", rekao je Milanović.

Komentirao je i mogućnost debate njega i Andreja Plenkovića.

"HDZ je osuđena kriminalna organizacija, a ja nisam tako naivan tip bez obzira što bi se Plenković sa mnom obračunavao. Te fore izađi i bori se, nije mi do debate s Plenkovićem… Imali smo je 2016. pa je bio razbijen. Ni to nije garancija dobiti izbore. Ovo radim jer moram. Kao što sam se kandidirao jer ste me natjerali na to. Razbojnike gurate za državne odvjetnike, a Plenković sad glumi smjernog oca i dobrog ćaću. I ja sam gledao da moj sin dođe sa mnom… Ne mogu se mjeriti s Plenkovićem u ostavljanju dojma koliko je dobar otac. Opet smo u komunikološkoj zavrzlami da baš hoću debatu s njim. O čemu razgovaram s njim? Ja sam vrhunski amater, a on neznalica. Hrvatska je tragedija već osam godina, bazirana na korupciji", rekao je predsjednik.

Na pitanje je li u kampanji, komentirao je odluke Ustavnog suda. "Predsjednik Republike sam, izabran voljom građana. Oni su tamo instalirani kao kuhinjski elementi koji su počeli truliti. Ja sam politička osoba. Ako se Grabar-Kitarović može klatiti na skupovima HDZ-a kao predsjednica, mogu i ja ovo. Apropos sudjelovanja u kampanji, postaneš predsjednik na blagajni stranke, recimo Kolinda Grabar-Kitarović. I onda harangiraš kroz stranku pa prestaneš biti član stranke. Pa pet godina kasnije opet ideš u kampanju sa stranačkim novcem. U kampanji se smije sve? Ona je hodala po HDZ-ovim skupovima nakon što je prisegnula. Ja to nisam radio. Niti sam glasao za SDP. Sad hoću. To će biti najjača lista. Ja ću pokušati okupiti većinu", rekao je.

Komentirao je i brojke. "Mirovine su u konstantnom padu, sve ono što je osnovnom čovjeku potrebno je skupo, a plaće ne rastu. Ne živimo više u 2011. kada nije bilo inflacije", rekao je.

"Vi da odete u Italiju, vidjeli bi koliko je jeftinije. Ovdje je masu toga bezobrazno skupo. Svi moji prijatelji idu u šoping u Trst jer je jeftinije. Kako je moguće da je u državi koja je bogatija od nas, sve je jeftinije?", govori.

"Nisam razmišljao o ostavci. Dio dobronamjernih me nagovarao, da ja dam ostavku, Ustav određuje tko me nasljeđuje. Onaj tko me naslijedi, da ostavku i on odluči tko ga nasljeđuje. Što je to? Ti ljudi su intelektualno dosadni", rekao je o prijedlozima da da ostavku.

Istaknuo je da je njegov svjetonazor lijevi centar.

