Milanović otkrio je li ga iznenadio rezultat u prvom krugu

Predsjednik Republike i predsjednički kandidat Zoran Milanović posjetio je tradicionalnu manifestaciju “Ispraćaj stare i doček Nove godine u podne” u Fužinama.

Tamo je stao pred novinare i odgovarao na njihova pitanja.

''2024. ću pamtiti kao i 2023. Kad se otvori novi horizont onaj prethodni se zatvara, i njega se sjećaš tek kasnije. Prvi put sam ovdje tjelesno, i stvarno je lijepo. Svojoj obitelji želim zdravlje, građanima zdravlje i uređeniju i pošteniju državu, kratko rečeno, ali jako teško postići. Moguće je, bit će moguće i tražim podršku da Plenkovića vratimo u ustavne okvire, u korito. Ustavni okviri su jako široki, kao korito Dunava. I koliko god da ti je bruto registarska tonaža, staneš u to korito. Ja sam kao kršitelj Ustava, nisam, on je. HDZ-u bi to bilo isto u interesu, mislim, i treba mi podrška građana da pošaljemo jasnu poruku da se trebamo držati pravila i da nitko ne može imati apsolutnu vlast.

''Taktika na kraju kampanje je “ona uvijek zona mista“. “Gioco all’italiana, to je taktika zona mista u kojoj u biti kontroliraš loptu, to je talijanska izmišljotina, najinteligentnija varijanta nogometa. Ne može je svatko provesti”, rekao je.

Na pitanje je li siguran u pobjedu, Milanović je kratko odgovorio: “Vjerujem. Netko je ovo htio napraviti kao referendum protiv mene, a okrenuo mu se kao na Atlantiku vjetar u lice pa je ono što je izbacio iz kante dobio natrag u lice”, rekao je Milanović pa otkrio da ga je rezultat iznenadio i da je očekivao manju podršku glasača.

“Onome tko ti je jučer dao glas danas se možeš zamjeriti, nije to vlasništvo, to je fenomen trenutka i uvjerljivosti. Ja sam sigurno s greškama i manama, ali mi se sigurno više vjeruje ili manje ne vjeruje nego ovim scijentološkim prorocima i tako dalje, da ih sada ne kitim jer Nova godina je i moja poruka je svima - zdravi i veseli bili”, poručio je.

''Talijani su nam bliski i manje bliski, ali u nogometu igraju najpametnije kada imaju dobre igrače. Ne na loptu, ne kao krdo goveda na loptu nego gledati teren. Za to je potrebna tjelesna i mentalna priprema. Mislim da sam dosad igrao razumno''

''Sretna Nova godina i kako se u Dalmaciji veli - zdravi i veseli bili''

POGLEDAJTE VIDEO: Fužine već tradicionalno pripremile doček nove godine u podne! Pogledajte atmosferu

