Primorac: 'Nisam čuo jednu riječ o programu Milanovića kako Hrvatsku misli napraviti boljim mjestom'

Predsjednički izbori održani u nedjelju nisu kraj u utrci za Pantovčak. Iako je prema prvim anketama Zoran Milanović izgledno već bio pobjednik, razlika između njega i Dragana Primorca polako se smanjila, tako da će građani ipak još jednom morati na birališta.

Situaciju vezanu za izbore u utorak je komentirao Primorac. "Svega nekoliko sati pred Novu godinu, želim svima poželjeti svako dobro, mir, obiteljsku radost, sreću i, naravno, svako dobro našoj domovini. Znamo da smo u drugoj krugu, stiže ogroman broj poruka. Kao što sam i obećao, ovaj drugi krug bit će puno zanimljiviji od onoga što očekuje Zoran Milanović jer ogroman broj ljudi iz Hrvatske šalje poruku da neće dozvoliti da se ponovi 2011. godina", rekao je Primorac.

Te se poruke odnose, napomenuo je, na birače desnog centra i desnice. "To će biti vrlo zanimljiva utakmica. Radi se o Hrvatskoj, radi se o tome da ćemo učiniti sve da pobijedi bolja Hrvatska", istaknuo je Primorac.

Na pitanje novinarke - što će Primorac učiniti da postane predsjednik, odgovorio je: "Prva i ključna stvar je mobilizacija birača. Izašao je relativno mali broj birača. Bit će i prilika jedan na jedan. Imamo najmanje tri ili četiri sučeljavanja gdje ćemo razgovarati o programima. Ja nisam čuo jednu riječ o njegovom programu kako misli napraviti Hrvatsku boljim mjestom. On ima razliku koja mu daje jednu sigurnost, ali sigurnost da i uspavati. S druge strane, ja sam sportaš koji itekako zna odigrati utakmicu do kraja".

Govorio je i o tome kako će izgledati nastavak njegove kampanje prije drugog kruga izbora. "Drugi dio kampanje bit će vrlo specifičan, bit će intenzivno druženje s ljudima i medijski popraćena i prezentiranje direktnog programa. Imate Hrvatsku zajedništva, koja diše kao jedno, imate razjedinjenu Hrvatsku. Imate Hrvatsku koja je snažno pozicionirana u svijetu, imate Hrvatsku koja se skriva ispod stola. Imate budućnost, prošlost, imate zapad i imate istok", napomenuo je Primorac.

'Ja sam nestranački čovjek koji objedinjuje cijelu Hrvatsku'

"Ono što je temeljno, a to je da birači koji vole Hrvatsku neće dozvoliti da centar i svi oni koji su bili razjedinjeni krenu prema lijevom kutu. Neće se dogoditi 2011. godina kada je on (Milanović) postao hrvatski premijer i kada je Hrvatska kleknula. To su promišljanja birača, ja te poruke dobivam i sukladno tome ćemo se ponašati", tvrdi Primorac.

Primorac je dodao da planira sudjelovati u sve četiri debate. Jedna ga je novinarka pitala i osjeća li i dalje podršku HDZ-a. "Ja nastupam kao Dragan Primorac i možda je to nekoga zbunilo. Dakle, ja sam nestranački čovjek koji objedinjuje cijelu Hrvatsku. Kada dođu ljudi iz HDZ-a, oni dođu kao prijatelji. Ne možete vi po broju ljudi koji dođu na kavu, određivati tko daje potporu, a tko ne. U drugom krugu ću imati potporu desnice, desnog centra i centra", rekao je.

Premijer Andrej Plenković nakon prvog kruga predsjedničkih izbora izjavio je da nitko osim Primorca nije imao toliku želju biti kandidat. "Anketa koja je rađena je pokazala da sam ja jedina osoba u Hrvatskoj u tom trenutku koja može dobiti Zorana Milanovića u prvom i drugom krugu. Sad smo na pola puta, idemo u drugi krug. Razlika je izazov i meni i biračima", poručio je Primorac.

