Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović obišao je Tehnološki park Split Dračevac (11 sati, Dračevac 3D), gradilište sportsko-rekreacijske zone plaže Žnjana (11,40 sati, Šetalište Ivana Pavla II. 51) i Staru gradsku vijećnicu (12,30 sati, Narodni trg). Nakon obilaska dao je izjavu za medije.

Na početku je rekao da više ne želi komentirati Olega Butkovića. "Ne bih o bushido ratniku iz Novog Vinodolskog, budućem predsjedniku HDZ-a. Njihov predsjednik mora imati rusko ime. Mrze Ruse, a svi su Rusi. O njemu neću govoriti više", poručio je Milanović.

"Jučer sam plovio Jadrolinijom. Gledam te brodove i razmišljam, ranije smo znali uvesti stariji brod. Međutim, što radiš? Čuvaš, njeguješ i radiš svoje. Bio sam nezadovoljan sa svoje četiri godine kao premijer u smislu da su izašla samo četiri broda iz hrvatskih brodogradilišta. Što oni rade? HDZ-ova ekipa i prijatelji od bushido Olega Butkovića i Plenkovića? Uzimaju jeftine brodove, izbjegavaju hrvatska brodogradilišta i ruše konkurentnost Jadrolinije", rekao je Milanović.

Novinari su Milanovića upitali o brojnim projektima koje je započeo HDZ. Tom prilikom komentirao je i Pelješki most. "Pelješkog mosta ne bi bilo da nije bilo mene i Hajdaš Dončića. Zaslužni smo svi, ali da nije mene bilo, ne bi toga ni bilo", izjavio je Milanović.

Milanović je ipak komentirao Butkovića: "Radi se o čovjeku koji je uhvaćen u krivičnom djelu. Čovjek je uhvaćen kako trguje utjecajem, koje namješta radna mjesta koje ne možeš dobiti tek tako, domaćinska, s lijepim plaćama. To je iznudio od kontraktora koji radi za njega. Zamisli taj odnos međuovisnosti. On će kad-tad nositi prugastu uniformu. Treba reći jasno. Butković se 'outao' porukama za koje on i Plenković tvrde da su krivotvorene. Nisu", poručio je Milanović.

"Ne možemo normalnost svoditi na stil i pokvarene fraze, nego na sadržaj. S obzirom da nemam novac, policijske duge cijevi, ništa osim ugleda, to koristim. S ljudima koji su spremni ići u borbu, idem. U ovakvim okolnostima mi ništa ne znači biti predsjednik. U ovakvim okolnostima kao što je govorio moj djed, treba sedlati konje", rekao je Milanović.

Rekao je se neće kandidirati za Europski parlament: "Što ću tamo gore? Interesantno, predsjednik se može kandidirati za Europski parlament, a ne može za hrvatski. Kako je to moguće? To je moguće samo na Ustavnom sudu koji je HDZ-ovski koji tumači Ustav tako da ga izmišlja. Imamo problem, Hrvatice i Hrvati. Imamo šačicu uzurpatora koji su u mračnim kanalima došli do položaja i time trguju. Izbori za Hrvatski sabor su strahovito važni. Izbori za Europski parlament su po meni važni samo toliko da političku zajednicu drže zainteresiranom za tekuću političku problematiku. Da ljudi naprosto sudjeluju. Da ne dopuste da ih džepare, da im se smiju u facu", izjavio je Milanović.

"Imate situaciju, da je Schmidt, nekompetentni gnjavator u BiH neki dan za Andreja Plenkovića rekao da je 'dobar Europljanin, a ja da se urazumim'. Lako za mene, ti mi nećeš pripisivati koktele i antidepresive. Što to znači dobar Europljanin? Nisu li tako gospodari kroz povijest razgovarali sa Splićanima, Hrvatima. Ta vrsta patroniziranja je opasna. Ne znam jesam li dobar Hrvat, pokušavam to biti, a to kakav sam Europljanin, o tome ćemo pričati. Bavi se ti svojim poslom, a ja ću svojim", poručio je Milanović.

"Mi koji volimo Ukrajinu, već im dvije godine pomažemo tako da neće ostati kamen na kamenu. To znamo od početka. Kroz obuku ukrajinskih vojnika htio nas je uvući u rat. Nisam ja Rusima i njihovim oligarsima isporučio Agrokor u tri trzaja zato što im je Todorić dugovao novac. Rusi su već bili pod sankcijama, pa zašto im taj Andrej Andrejević Plenković nije smjestio kajlu? Zato što je pošten? Jer se prepao, jer nema pojma, jer je papak? Zašto im nije smjestio? Zašto im nije rekao 'Dobit ćete utješnu nagradu, dvije jabuke, tri kruške, prase i večeru kod Butkovića'?", upitao je Milanović.

"Njima je nažalost dopušteno ono što pristojnom čovjeku nije. Moram igrati nogomet nogom, eventualno grudima, offside, sve vrijedi. Oni igraju rukom, lopatom, udaraju te štapom, pljunu te, sudac ništa ne sudi. Nadam se da će sudac, a to su građani presuditi. Znate sve - Rijeke pravde. Šalom", zaključio je Milanović.