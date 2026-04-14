Milanović upozorio na problem u Hrvatskoj: 'Učinit ću sve da pomognem'

Predsjednik Republike Zoran Milanović u utorak je na Liderovom klubu izvoznika poručio da Hrvatska malo proizvodi i malo izvozi, a da generator rasta može biti samo izvoz koji je "konkurentan i tehnološki utemeljen".

"Mi proizvodimo malo i izvozimo malo. Apsolutan nominalan iznos izvoza roba i usluga je 46 milijardi eura, to je pola hrvatskog nominalnog BDP-a.

Naglašavam nominalnog, zato što nominalni i onaj kupovne moći nisu isti i svakako treba dati prednost BDP-u po paritetu kupovne moći. Kada gledamo apsolutne brojke, ulaskom u EU sve su jako porasle. Ali, jednako smo ili slično nepokriveni, jednako smo ovisni o stranom znanju i stranoj usluzi i nema naznaka da se to bitno mijenja", rekao je Milanović na 43. susretu Liderovog kluba izvoznika koji se održao u Uredu predsjednika Republike.

'Mi smo nakon 13 godina tamo gdje smo bili'

Milanović se složio s tezom da je izvoz generator rasta, ali upozorio da generator rasta može biti samo izvoz "koji je konkurentan, tehnološki utemeljen, dominantan i prodoran". "Izvoz je oblik snage i nadmoći nad suparnicima i najbolje se vidi u pokazateljima koliko je tvoja zemlja uspjela nekome nečega prodati.

Mi smo nakon 13 godina članstva u EU tamo gdje smo bili, odakle smo krenuli. Država smo koja je jako ovisna o turizmu i to jedina industrija u širem smislu riječi koja se dosta razvila i koja Hrvatskoj čini dobro, ali to je i ovisnost o jednom agregatnom faktoru, o jednom izvoru", upozorio je Milanović u izjavi koja se prenosi u priopćenju njegovog ureda.

Predsjednik je rekao i kako Hrvatska kao zemlja i nacija "nije i ne smije biti izbrisana ulaskom u EU" te da "u svakom trenutku moramo biti svjesni u kakvu smo se aglomeraciju uključili svojom voljom, bez ičije prinude i kakva su tu pravila igre".

O Europskoj uniji

Govoreći o položaju EU-a u globalnom svijetu danas, istaknuo je kako "Europska unija ima ukupan robni suficit sa svijetom 150 milijardi eura", a "u proizvodnji hrane je samodostatna kao cjelina, što Hrvatska nije".

Međutim, upozorio je kako istodobno EU postaje "drugorazredni globalni igrač". "Živjet će se još godinama relativno dobro i imućno, naša djeca su generacija koja će živjeti još relativno dobro, međutim, što će biti dalje to je iz ove kartografije jako teško pročitati", rekao je Milanović.

Kazao je i da će učiniti sve sa svoje strane, kao netko tko formalno predstavlja Hrvatsku u svijetu, da "pomogne, pogura i otvori vrata" hrvatskoj robi, uslugama i znanju. "S nadom i optimizmom da Hrvatska može bolje - a iz nekog razloga kao da ne želi, kao da živimo po inerciji cijelo vrijeme - vjerujem da će i ovaj razgovori imati svoju praktičnu korist.

'Na izbore više ne idem'

Nemam potrebe za samopromocijom, na izbore više ne idem, ali koliko mogu pomoći ću da naši ljudi izvuku neku korist i snagu za Hrvatsku", zaključio je Milanović. Nakon uvodnih izlaganja predsjednika Milanovića i glavnog urednika Lidera Miodraga Šajatovića, voditeljica Liderovog Kluba izvoznika Manuela Tašler predstavila je nove podatke o hrvatskom izvozu.

Prema podacima DZS-a, vodećih pet hrvatskih izvoznih tržišta u prošloj godini bile su Njemačka, Slovenija, Italija, Bosna i Hercegovina te Srbija, koja je lani prvi put ušla među vodećih pet. Zabilježen je i pad izvoza u SAD, ali značajan rast izvoza u Kanadu.

Podaci pokazuju kako je više od polovice hrvatskog izvoza ostvareno na samo pet tržišta, a čak dvije trećine rasta izvoza ostvarene su na tržištima Njemačke, Slovenije i Italije. Njemačka je i dalje ključno tržište za hrvatski izvoz. Kao problem izdvaja se činjenica što je veći dio hrvatskog izvoza i dalje u segmentima niže dodane vrijednosti, navodi se u priopćenju.

