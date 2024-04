Predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Republike Hrvatske Zoran Milanović uručit će odličja i dodijeliti počasne činove brigadnih generala braniteljima iz Domovinskog rata te će se obratiti javnosti.

"Nisam imao okršaje s ministrom Butkovićem."

"Mi trebamo vjerovati lažovu nakon njegovih konzultacija s kravom ,nek se nastavi konzultirati s njom," odgovorio je Milanović na pitanje hoće li podnjeti ostavku.

Milanović je zatim nastavio o HDZ-ovoj krađi INA-e i još jednom zapitao "Kako je došlo do toga da je taj Škugor došao na tako visoku poziciju, gdje je DORH u tom slučaju?"

"Vidim da ga Plenković štiti, da se vratimo na plinsku aferu, tu je zamračeno preko 120 milijuna eura. Tu država ima veliki udeio i velike interese, ali ne upravlja INA-om, možda i nije loše da ne upravlja. Znamo kakva je situacija, to je išlo preko istočne Slavonije gdje HDZ ima kontorlu, prodano je dilerima koji su zaradili. To ih je na kraju raskrinkalo, mene ne zanima Škugor nego kako je došlo do toga da on postane menadžer s takvim ovlastima. Je li DORH to ikad ispitao, gdje su ljudi koji su radilina tom predmetu. Hoće li to Butković i Plenković objasniti, Butković s tim nema veze, Plenković i Ćorić", rekao je predsjednik.

Milanović kaže kako je, prema svemu što se zna, pritisak da se Škugora stavi na to mjestio vršio tadašnji ministar Ćorić, prema Plenkovićevom nalogu. Kaže i da za to postoje svjedoci.

"Netko ide u zatvor radi gluposti, a netko tko je u HDZ-u ne ide, netko tko razgovara s kravom ne ide", dodaje Milanović.

"Tko je gurao da baš taj trećepozivac dođe na to mjesto, bio je jasan plan tko bi to trebao istražiti Zvijezda pjevaju ili DORH, zato Turudić treba doći, ali ne samo zbog toga"

Na ponovljena pitanja o ostavci, koja bi bila prilično bitna stvar u političkom smislu, Milanović kaže da je rekao sve što je imao reći o tome.

"Odakle vam ideja da ću ja dati ostavku, vi vjerujete čovjeku koji tvrdi da se ne sjeća poruka s Josipom Rimac, o ostavci smo sve rekli. Da imam posla s pristojnim ljudima onda bih možda postupio drugačije, ovako svjestan situacije idem ovako, moguće i na svoju štetu i štetu stranke."

"Debata je moguća, i meni je to u interesu, ali Plenković to izbjegava, ništa ne bi trebalo stajati kao prepreka našoj debati."

Govoreći o tome tko će mu dati mandat, kaže da će mu mandat dati onaj tko stupi na njegovo mjesto nakon njegove ostavku. "Ili da pitamo kravu?", ponovio je pitanje.

Ponovio je i da Ustavni sud nakon što dobije izbore više neće funkcionirati na način kao dosad.

"Oni se razmeću sa slikama s pola vlade i sucem ustavnog suda", rekao je Milanović o dodao kako se jedini trudio da tamo dođu ljudi koji imaju nekakvog integriteta.

"Zgrožen sam činjenicom da uopće o tome razgovaramo", rekao je na pitanje o Butkovićevim odgovorima predsjedniku.

"Taj čovjek je uhvaćen u kaznenom djelu pa onda nekog kleveće da je pod europskim sankcijama. To nije smiješno, to je kažnjivo. Treća republika je uporna politička borba da se takve stvari javno prezire. Imate čovjeka koji je in flagranti uhvaćen. Pitajte kravu. Zezanje je uvijek dobrodošlo, posebno ako si iz Dalmacije. Moja mater to ne voli, ona nije iz Dalmacije. Ali ovo sad nije smiješno, to su užasno ozbiljne stvari", rekao je Milanović.

"Kad sam ja namjestio nekog u INA-u ili netko od mojih ministara? Ajde, nađite mi to pa ću vam pokloniti kravu", kaže.

Upitan o Čoriću ponovio je kako je ovo jako ozbiljna stvar.

"Iz ovog primjera moramo razumjeti kako neke stvari ne mogu biti tajne. Sjećate se kad je Kolinda tajnom proglasila svoje putovanje u Ameriku i slikanje pored ograde. Kako inteligentno, a pokvareno", rekao je.

"Postoje svjedoci u INA-i, to su ljudi koji su bili u upravljačkim strukturama INA-e. To bi vam trebalo biti dovoljno kao vodilja da nastavite raditi svoj posao. Što se događa s tim predmetom? Pa nećete mi reći da je sve stalo na Škugoru koji je trebao biti šef HEP-a. To se zna, to je sve uvezano. Pitajte kravu", kaže predsjednik.

Na pitanje je li se sjetio neke žene koja bi mogla biti u njegovoj vladi, odgovara: "Budem."

"Ja nisam taj koji će imati apsolutnu vlast. Ne idem okolo ni po manekene ni po manekenke. Uvijek je dobro da bude neki spolni balans, ali s druge strane, to mi nije primarno u fokusu, uvijek gledam stručnost. Da nije bilo mene, kao predsjednika tadašnjeg predsjednika SDP-a, broj žena u Saboru bi bio bitno manji. HDZ to prezire, prezire i sada pa će platiti kaznu. Imaju otkuda, ukrali su", kaže Milanović.

"Onome tko bi meni došao sa 76 potpisa, a da to nisam ja, ja bih svakome dao mandat, ali to ću biti ja nakon što dam ostavku, nigdje nam se ne žuri. Imate predsjednika Ustavnog suda koji je korumpirani HDZ-ovac s prepisanim doktoratom koji na pitanje za koje uopće nije nadležan, a to je što ako opozicija pobijedi na izborima, odgovara s ‘ki bi da bi’. Što ti bilo da ja sad odgovorim s 'ki bi da bi', rekao je Milanović.

