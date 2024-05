Predsjednik Republike Zoran Milanović i potpredsjednik Vlade Branko Bačić sudjelovali su na Svečanoj sjednici Gradskog vijeća Splita i dodjeli nagrada Grada povodom blagdana sv. Dujma.

Milanović se tom prigodom obratio medijima.

Na pitanje hoće li uskoro primiti Plenkovića koji je čini se blizu sastavljanja Vlade kaže da ne zna. "Ne znam, ne mogu, vidjet ćemo, kako bude", odgovorio je.

"Što su govorili prije izbora, što sada, to nije moj posao", rekao je. Na pitanje o manjinama u Vladi, kaže da ne komentira nikako.

'Da nije bilo mene...'

"Imamo tisuću milja obale i dosta nezadovoljavajuće stanje flote. Ti brodovi su trebali biti gotovi davno", rekao je i dodao da je to neobjašnjiva priča. O nabavi višenamjenskih brodova kaže da imamo pet obalnih ophodnih brodova koji su trebali biti završeni, ali samo jedan plovi. "Pitanje je kad će ploviti, očito nemaju takav efekat kao avioni", istaknuo je Milanović. "Sve je to politika, kao i nabava Bradleya. Da nije bilo mene, to bi otišlo u Ukrajinu", komentirao je.

"Da sam premijer, to bi bilo gotovo u tri godine. Tada još. Sad je kasno govoriti. Nije bilo nijednog razloga da ne bude", kaže.

Kandidatura za predsjednika? 'Čekam da vidim što će Plenković napraviti'

"Moja suradnja s čovjekom koji od prvog dana prijeti nekakvom tvrdom kohabitacijom, kakva bi suradnja trebala biti? Ponizna? Sad sam sjedio pokraj ljudi koji su glasali za Turudića. Imam problem sjediti pored takvih ljudi", rekao je Milanović. "Turudić je kriminalac. Jel se to smije reći? Uhvaćen je u radnjama koje bi u svakoj državi morale značiti prekid sudačke karijere. Nije to dobro. Zemlja je u najlošijem stanju od Domovinskog rata. Pričamo o nekim vrijednostima, krade se na sve strane. To je to, tako je to u politici. Nova šansa je tu. Vidim da je i Plenković kandidat na listi za EU izbore, to je to, uvijek mora imati rezervnu poziciju", kaže.

"Situacija u Europi je blago rečeno čudna", rekao je Milanović.

Na pitanje hoće li se kandidirati na predsjedničkim izborima kaže: "Čekam da vidim što će Plenković napraviti. Tresem se u tišini. Vojna tajna".