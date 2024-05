Članovi obitelji poginulih hrvatskih branitelja, hrvatski branitelji, državni vrh te mnoštvo građana u srijedu su u Okučanima svečano obilježili 29. obljetnicu VRO Bljesak kojom je, nakon četiri godine srpske okupacije, oslobođena zapadna Slavonija.

U proslavi 29. obljetnice VRO Bljesak sudjelovali su i predsjednici države, Sabora i Vlade Zoran Milanović, Gordan Jandroković i Andrej Plenković koji su sa svojim izaslanstvima kod "Kristalne kocke vedrine" položili vijence i zapalili svijeće.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Zoran Milanović održao je govor u Budinšćini u Zagorju.

'EU fondovi nas neće obogatiti'

"Danas smo prije proslave i obilježavanja Dana općine obišli gerontološki centar. Stvarno impresivno, svaka čast. To je na neki način slika naše Hrvatske danas, onoga što možemo ostvariti i onoga što ne možemo. Dakle, to zdanje na brijegu, na mjestu na kojem je bila prethodna stara škola, a do nje još starija škola, ovdje je potpuno novo zdanje, lijepo, opremljeno uglavnom uvoznom opremom, možda je stolarija, skupa stolarija, proizvedena tu u Hrvatskoj i gradila je firma iz Konščine - to je odlično. To košta milijun i 600 tisuća eura. To je ogroman novac, 85 posto EU fondovi. Za taj novac se kupi pola virovitičke županije", rekao je Milanović.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Naveo je da tu dolazimo do kraja onoga što možemo dobiti od EU fondova i da nas EU fondovi neće obogatiti. "Ne možemo biti europski socijalni slučaj i moramo se boriti da svojom sposobnošću, pameću stvaramo novu vrijednost i novi novac. EU fondovi u pravilu tome ne služe. Ideja je da ne služe. Oni koji su ih osigurali, a to su bogatiji od nas, ne žele da im Zagorje i Hrvatska bude direktna konkurencija, nego da ih se malo zadovolji i uspava", naveo je Milanović.

"Kada je 2013. Hrvatska počela izlaziti iz duboke ekonomske krize, onda kada nije bilo EU fondova, jedna od prve dvije županije koje su se počela izvlačiti, rastom izvoza iz proizvodnje je ova Krapinsko-zagorska", istaknuo je predsjednik.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Na temelju rada, ulaganja, plasmana proizvoda, prodaje u Njemačku i zapadnu Europu i dobivanje novca za to, jedino tako se može naprijed. I to načelnik Hercigonja ne može, ne može dovesti tvornicu Volkswagena, to može jedino netko na razini županije. Ili da osnujemo svoju proizvodnju", kaže Milanović. Osvrnuo se i na stare zanate, te na širokopojasni internet i turizam kao temelj da se "nešto napravo". Naveo je da je to dio sadašnjice ovog kraja, ali samo dio.

O TikToku

Milanović se zatim raspričao o TikToku.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Kada govorimo o Europskoj uniji, treba stalno biti svjestan što nam daje i što mi njoj dajemo. Mi smo joj na neki način dali svoju suverenost. Nisam pripadnik nijedne stranke pa ni Hrvatskih suverenista, ali znam što je suverenost. Kad slušate predsjednicu Europske komisije koja kaže da će EU zabraniti TikTok - nešto što je zabavno mladima. To je oblik komunikacije, neka sloboda. Zašto bi to zabranili na prostoru Mađarske, Hrvatske, ako mi to nećemo? Možda hoćemo, možda nećemo, ali di se tu nas pita?", kaže predsjednik.

"Netko u Bruxellesu kaže da je opasan, Kinezi će nas potopiti. Moramo razgovarati o tome. Meni TikTok ništa ne znači, ali mi znači pravo moje djece da se time služe. To su duboka pitanja slobode i autonomije", istaknuo je. "S Europskom unijom iskreno, pošteno, odgovorno, kao što ste to napravili vi, jer vole uzeti natrag 20 posto, vama nisu jer ste dobro pripremili projekt, sve sam ja to gledao", rekao je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Gleda se koliko je taj novac propran da bi se samo vratio u Njemačku", istaknuo je. "Mi imamo svoje znanje, ambicije, ponos. Imamo pameti i znanja za biti najbolji", zaključio je na kraju govora.

Izjava za medije

Milanović je kasnije dao i izjavu za medije. Rekao je kako ne treba žuriti s konstituiranjem Sabora.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ustav spominje te konzultacije, ne definira ih, one su se svodile na paradno uticanje u Ured predsjednika pa dolaze svi živi", rekao je.

"Vidim što se događa, kad netko pruži dokaz da ima podršku većine novih saborskih zastupnika, dobit će mandat. Pregovara se na sve strane, kao i uvijek, ali još prljavije. Mislim da bi se stranke trebale držati onoga što su govorile i dosta jasno signalizirale. Nije to poruka DP-u", istaknuo je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Na pitanje o tome što ako mu dokaz o većini donese Plenković kaže: "On ima problem. Mislim da je on u ozbiljnom problemu jer nas je sve uvalio. Hrvatskoj je nasilio jednog krajnje sumnjivog, zapravo, vrlo jasnog tipa za glavnog državnog odvjetnka, čovjeka koji je kao predsjednik suda održavao bliske odnose s optuženikom. Nije sva ova galama bila slučajna, to je bila ozbiljna situacija i opet bih napravio isto."

Predsjednik je rekao da je bio spreman biti premijer i da je cilj bio "okupiti Hrvatsku protiv zle organizacije koju predvodi nevjerojatan čovjek spreman na sve loše stvari koje je radio".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Mislim da se on trenutno jako znoji i treba se znojiti. Zbog visoke temperature", rekao je Milanović o Plenkoviću.

Na izbore je izašlo 2,2 milijuna ljudi, Milanović kaže da premijer u tome vidi problem jer nisu svi glasali za njegovu stranku.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Činjenica je da većina ljudi pa i saborskih zastupnika, dolazi iz opcija koje su bile protiv toga da Plenković nastavi zlostavljati Hrvatsku. Ja sam se u izbore uključio mjesec dana prije izbora, a onda se uključio Ustavni sud. HDZ je dobio pet mandata manje, neka proba sastaviti vladu s ljudima koji su kategorički rekli da ne žele s njima. Ne, on optužuje mene, ja ne pregovaram", istaknuo je i dodao da u ovom trenutku pregovaraju Anušić i Plenković i da su to pregovori između njih dvojice. "To je paradoksalno", kaže.

Predsjednik smatra da svi osim Plenkovića trebaju biti zadovoljni izlaznošću na izborima.