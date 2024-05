Predsjednik Vlade, Andrej Plenković, sudjeluje na 29. obljetnici vojno-redarstvene operacije Bljesak.

Premijer se zahvalio svim braniteljima koji su svoje živote dali za slobodu domovine i onim preživjelima, ali i njihovim obiteljima. Spomenuo je i Rafale koji su u Hrvatsku stigli prošli tjedan, a danas će preletjeti teritorij Hrvatske u znak zahvalnosti hrvatskim braniteljima.

Plenkoviću je bilo postavljeno pitanje je li istina da je HDZ naručio izbornu anketu po izbornim jedinicama nakon izbora i znači li to da razmatraju nove izbore. Na što je Plenković odgovorio: "Meni to nije poznato. Vjerujem da bi znao". Dodao je da nema ništa novo od jučer.

Novinari su mu postavili pitanje postoje li unutar stranke pritisci da se sklopi dogovor s DP-om.

"Nismo, nisam to stigao vidjeti. Podsjećam još jednom Nacionalni odbor i Predsjedništvo HDZ-a su početkom prošlog tjedna donijeli odluku da vodimo pregovore i to je ono što radimo", odgovorio je Plenković. Baš u trenutku kad je Plenković odgovarao na to pitanje uključila su se Crkvena zvona zbog kojih se više ništa nije čulo te je Plenković završio svoje obraćanje medijima.

