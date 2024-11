Znate li zašto su gume crne? Zapravo bi trebale biti bijele boje

Svima je poznato da su automobilske gume crne boje još od davnine. Industrija je napredovala, tehnologija svakodnevno ide naprijed sve se mijenja, ali ne i boja guma. Jeste li se zapitali zašto je tome tako?

Odgovor stoji u proizvodnji, automobilske gume su crne jer im se dodaje čađa, piše Fenix magazin.

Glavni sastojak guma je guma, mliječni sok biljaka kaučuka. Budući da je guma mekana i ljepljiva, dodaju joj se brojne druge tvari poput ulja i tekstila kako bi se dobila željena svojstva. Posebno je važna čađa koja gumu čini otpornom na abraziju.

Charles Goodyear razvio proizvodnju guma

Proces za proizvodnju guma razvio je Charles Goodyear 1839. godine te se on pokazao uspješnim sve do danas. Iako su postojale i bijele gume koje su bile popularne među ljubiteljima Oldtimera automobila, one su također imale crni gazni sloj.

Svijetle gume teško bi se etablirale na tržištu jer bi brzo postale neugledne zbog prljavštine na ulicama i stazama. Proizvodnja automobilskih guma u boji je tehnički moguća i povremeno je popularna na tuning sceni. Međutim, veliki proboj izvan ovog posebnog kruga još se nije dogodio.

Velika većina automobilskih guma, s druge strane, još uvijek je crna, ne samo zbog svoje funkcionalne estetike. Crna boja označava pouzdanost i dugovječnost.

