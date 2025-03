Hoće li ZET-ove karte poskupiti i gdje će voziti novi tramvaji? Imamo odgovore

Dugačak 20,8 metara, kapacitet od 115 putnika, prilagođen osobama s invaliditetom i za neke najvažnije - ima USB priključke za punjenje uređaja. Ovo je samo dio opisa novog zagrebačkog tramvaja koji posljednjih dva tjedna vozi ulicama metropole.

No ni to nije sve, do kraja godine Zagreb bi trebao dobiti još 20 novih tramvaja, a kako nam je potvrđeno iz ZET-a, drugi najnoviji će glavnim gradom krenuti krajem mjeseca.

"U tijeku su završne radnje na ispitivanju i podešavanju drugog isporučenog novog tramvaja. Očekuje se da će krajem ožujka krenuti u promet", govori nam glasnogovornik ZET-a, Domagoj Zeba.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL Glasnogovornik ZET-a Domagoj Zeba

Na kojim će linijama voziti?

Otkriva nam da su tramvaji predviđeni da voze na linijama 3, 8, 9, 13 i 15.

"Određivanje koji će tip vozila prometovati na kojoj liniji definira se prema opterećenju tramvajskih linija, odnosno prema putničkoj potražnji u određenom vremenskom razdoblju", poručuje Zeba.

Tramvaji voze diljem Zagreba, ali i dalje postoje dijelovi gdje je javni prijevoz građanima nedostupan ili jednostavno nije 'nadohvat ruke'. Hoće li se uvoditi nove linije?

"Kontinuirano smo u dijalogu s našim korisnicima te u suradnji s Gradom Zagrebom prijevoznu uslugu nastojimo učiniti još dostupnijom. U tijeku je izgradnja nove tramvajske pruge Sarajevskom cestom, od Zapruđa do Ranžirnog kolodvora, a očekuje se i izgradnja nove tramvajske pruge Heinzelovom, od Zvonimirove do Savišća. Navedene trase povezat će se reorganizacijom postojećih tramvajskih linija, a ugovaranjem novih tramvaja, čija je isporuka već započela, bit će osiguran dovoljan broj vozila za kvalitetno povezivanje predmetnih dijelova grada." Domagoj Zeba, glasnogovornik ZET-a

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Vozni park ZET-a

Zagrebački Električni Tramvaj raspolaže sa 150 niskopodnih tramvaja:

140 tramvaja tip TMK 2200,

6 tramvaja tip Adtranz GT6M,

2 tramvaja tip TMK 2300,

2 tramvaja tipa TMK 2400.

Dodaju da se svi tramvaji redovno održavaju i na raspolaganju su za svakodnevno prometovanje, izuzev drugog po redu isporučenog novog tramvaja koji je u fazi ispitivanja.

Podsjetimo, Grad Zagreb od 1. travnja uvodi i besplatni javni prijevoz za sve mlađe od 18 godina s prebivalištem u glavnom gradu, a iz Grada su već ranije najavili i besplatni prijevoz starijima od 65 godina.

Foto: Borna Filic/PIXSELL

Hoće li ZET-ova karta poskupjeti?

ZET ima i jedan od najjeftinijih javnih prijevoza pa ćete tako 30-minutnu kartu platiti 0,53 eura (kod vozača 0,80 eura), a onu od 60 minuta 0,93 eura (kod vozača 1,33 eura). Hoće li doći do poskupljenja?

"Iako se kontinuirano prate gospodarski parametri koji dovode do povećanja troškova poslovanja, trenutačno se ne razmatra poskupljenje usluge prijevoza", dodaje Zeba.

Besplatan prijevoz dakle imat će oko 120 tisuća djece, a u planu je i proširenje obuhvata besplatnog prijevoza osobama s invaliditetom.

