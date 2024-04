Gume su jedan od najvažnijih dijelova vozila i presudne su za sigurnost. Obveza zimske opreme na zimskim dionicama javnih cesta završava 15. travnja. Ona nije, podsjetimo obavezna u cijeloj Hrvatskoj, pa su se mnogi vozili i na ljetnima što predstavlja veliki rizik. A sada će većina, ako već nisu, promijeniti zimske gume na svojim limenim ljubimcima. No, neki baš i ne mare za to, pa u ljeti ostavljaju zimske gume, u zimi pak voze ljetne, a neki koriste i popularne univerzalne gume. Pitali smo prometne stručnjake kako se gume ponašaju na cesti, ali i kako se odgovorno ponašati i ne dovoditi sebe i druge sudionike u prometu u opasnost.

"Ljetne gume su puno bolje od zimskih na svim temperaturama preko + 7 stupnjeva. Čim raste temperatura na više, to su gume lošije, jer one su mekane i one se 'otapaju'. Postaju premekane. Kod nekakvih gradskih vožnji pri malim brzinama i gdje nema puno zagrijavanja i nema puno naglog motanja volanom, zimske gume niti nisu toliko loše, do nekih brzina do 80 km/h", kazao je za Danas.hr Goran Husinec.

No. problem nastaje kod velikih brzina ako se vozimo na zimskim gumama po ljeti. "Kod takvih brzina gdje se gume jako griju, recimo kod jakih zavoja, tj. brzih prolaska kroz zavoje, tu se zimska guma pregrijava i ona se krene sklizati. Kada se pregrije postane skliska", dodaje. Točnije, kada je asfalt jako vruć guma popušta i skliže se.

Univerzalne gume

"To je zadnjih godina naziv izmišljen, univerzalne gume. Univerzalne gume u principu ne postoje, to je jedan tako naziv koji su trgovci izmislili za zimske gume koje imaju malo manje lamelica i malo više mješavine s ljetnim gumama. Pa su onda rekli neka to budu univerzalne gume i to bi mogli nazvati na hladnom su malo bolje od ljetnih, a na vrućem su malo bolje od zimskih. Ali one nikada nisu dobre. One niti po ljeti niti po zimi nemaju neka vrhunska svojstva", mišljenja je Husinec.

Husinec dodaje da su to gume za neka područja gdje snijega baš i nema, gdje je malo zime, te za one ljude koji se malo voze.

Automobilske gume najvažniji su faktor aktivne sigurnosti vožnje

Iako je uskoro kraj obvezne zimske opreme, prometni stručnjak Željko Marušić smatra da bi uvođenje obveze korištenja zimskih guma, u zimskoj sezoni i to u cijeloj Hrvatskoj bilo vrlo korisno.

"Ta bi mjera bila vrlo korisna, jer su automobilske gume najvažniji faktor aktivne sigurnosti vožnje. Već dulje predlažem uvođenje obveze korištenja zimskih guma, od 15. studenoga do 15. travnja u cijeloj Hrvatskoj, jer se time bitno smanjuje rizik gubitka kontrole u vožnji, izlijetanja s kolnika ili na suprotni trak, naleta na pješaka, drugo vozilo… To boi sigurno umanjilo broj nesreća i stradalih u prometu. Ljetne gume zimi gube prianjanje već ispod 7 Celzijevih stupnjeva, što je često i u Dalmaciji, pogotovo u kombinaciji s vlagom i skliskim asfaltnim slojem. Treba ukinuti apsurdnu i štetnu odredbu da se zimskom opremom smatraju i ljetne gume (!), uz dubinu profila veću od 4 mm i lance u prtljažniku", objasnio je Marušić.

